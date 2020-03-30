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В Слуцком районе дети отметили первый прилет аистов

30.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе дети отметили первый прилет аистов

Массовое возвращение аистов в Беларусь заметили орнитологи. Первую птицу зафиксировали в Брестской области еще 18 февраля, а сейчас эти пернатые — во всех областях страны. Во время кампании «Живая весна» каждый наблюдатель за птицами может указать, где и когда он встретил возвращение крылатых путешественников. Таких свидетельств об аистах в этом году более 270, пишут на сайте ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В числе участников акции жительница деревни Малая Падерь Слуцкого района Жанна Валетко, руководитель школьного клуба «Крылатый дозор» средней школы № 9 г. Слуцка. Вместе с учениками уже наблюдали пролет пары аистов, а затем целых пяти птиц. Правда, в гнездо возле школы пока местная пара не вернулась. Возможно, после долгого перелета перед началом строительства гости сначала предпочли откормиться на полях. А вот аист, который зимовал в поле между деревнями Малая Падерь и Прощицы, пережил зиму, этому помогла нетипично теплая погода.

На гнездах аистов уже видела в деревне Гвозница Малоритском района Вера Игнатюк. В том же районе зафиксирована первая в этом году деревенская ласточка.

Птиц, ставших символом Беларуси, ждут в этом году приятные сюрпризы. Начальник сектора по работе со средствами массовой информации ГПО «Белэнерго» Александр Мальков рассказал, что специалисты предприятия сейчас разрабатывают проект специальных опор под гнезда аиста. Подобные самодельные конструкции прежде уже устанавливали в регионах, ведь аисты часто выбирают для своего жилища именно столбы ЛЭП. Однако это небезопасно, тем более вес «буслянки» может достигать 500 килограммов. Поэтому решили создать проект более безопасных опор. Но их будут применять не массово, а точечно. В то же время энергетики призывают местных жителей и экологов активнее поощрять аистов селиться на более удобных и безопасных площадках, чем платформы на линиях электропередачи.


СБ Беларусь Сегодня

 
 
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Массовое возвращение аистов в Беларусь заметили орнитологи. Первую птицу зафиксировали в Брестской области еще 18 февраля, а сейчас эти пернатые — во всех областях...
 
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