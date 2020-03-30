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На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП с электросамокатом и трамваем произошли 30 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

Выезжая из одного из дворов по улице Максима Богдановича, водитель Iveco наехал на тридцатилетнего минчанина. Вероятно, автомобилист не был готов к появлению пешехода на электросамокате.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

А на улице Якуба Колоса под колесами Volkswagen оказалась вышедшая из трамвая минчанка. Оба пострадавших были доставлены в больницы города.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ДТП с электросамокатом и трамваем произошли 30 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выезжая из одного из дворов...
 
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