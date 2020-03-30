|
В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это первая встреча Тамутти и Саймона, которая прошла успешно. Ранее парочка целый год проявляла друг к другу агрессию. Живя по соседству, полосатые постоянно друг на друга рычали.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)