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В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

Это первая встреча Тамутти и Саймона, которая прошла успешно. Ранее парочка целый год проявляла друг к другу агрессию. Живя по соседству, полосатые постоянно друг на друга рычали.

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
В природе все тигры одиночки, они объединяются только во время брачного периода. Все прошло спокойно. Мы организуем еще несколько свиданий, понаблюдаем за их поведением, и в скором времени они будут жить вместе.

Люди в материале: Ольга Колмакова

 
 
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Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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