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Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Творчество за безопасность. Энергетики столицы придумали необычный челлендж, посвященный охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Флешмоб организовали специалисты «Минских кабельных сетей». Сотрудники публикуют короткие видеоролики в интернете. Под хештэгом «почемуТБ» каждый рассказывает, как именно он соблюдает технику безопасности. Создатели челленджа надеются, что такой социальный эксперимент подтолкнет работников внимательнее относиться к охране труда и здоровью своих коллег.
Владислав Долгий, заместитель директора филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Около 50 организаций уже присоединились к челленджу. Участвуют энергетики не только столицы, но и всей страны.
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Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда
Новости Беларуси. Творчество за безопасность. Энергетики столицы придумали необычный челлендж, посвященный охране труда, сообщили в программе «Столичные...
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