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Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

30.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Творчество за безопасность. Энергетики столицы придумали необычный челлендж, посвященный охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

Флешмоб организовали специалисты «Минских кабельных сетей». Сотрудники публикуют короткие видеоролики в интернете. Под хештэгом «почемуТБ» каждый рассказывает, как именно он соблюдает технику безопасности. Создатели челленджа надеются, что такой социальный эксперимент подтолкнет работников внимательнее относиться к охране труда и здоровью своих коллег.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

Владислав Долгий, заместитель директора филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
В филиале «Минских кабельных сетей» очень много идей. Мы не собираемся останавливаться на этом, будем также приглашать и призывать к участию наших коллег-энергетиков и другие организации.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

Около 50 организаций уже присоединились к челленджу. Участвуют энергетики не только столицы, но и всей страны.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

Люди в материале: Владислав Долгий

 
 
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Новости Беларуси. Творчество за безопасность. Энергетики столицы придумали необычный челлендж, посвященный охране труда, сообщили в программе «Столичные...
 
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