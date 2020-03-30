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В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Министерство природных ресурсов также присоединилось к зеленому флешмобу. В сквере «Полянка» на Либкнехта сотрудники ведомства высадили 30 лип. Причем это не маленькие саженцы, а уже взрослые деревья, которые приживутся гораздо лучше. Также инициаторы подключились к уборке территории сквера от мусора.
Татьяна Конончук, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
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Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные...
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