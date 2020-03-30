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В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

Министерство природных ресурсов также присоединилось к зеленому флешмобу. В сквере «Полянка» на Либкнехта сотрудники ведомства высадили 30 лип. Причем это не маленькие саженцы, а уже взрослые деревья, которые приживутся гораздо лучше. Также инициаторы подключились к уборке территории сквера от мусора.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

Татьяна Конончук, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Минский городской комитет природных ресурсов работал на Долгиновском тракте. Ими высажено 20 елей. Март-апрель – самые оптимальные сроки для посадки деревьев, так что эта кампания будет продолжаться каждые выходные.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

Люди в материале: Татьяна Конончук

 
 
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Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные...
 
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