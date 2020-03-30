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«С соседями лучше не пересекаться». Топ-3 киевских «царя-балкона» для самоизоляции

30.03.2020 18:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже несколько раз рассказывали о «царях-балконах» — безмерных постройках, благодаря которым в Украине увеличивают площадь квартир. Но теперь у них появился еще один «плюс» — они помогают самоизолироваться или уменьшить контакты с окружающими. Как минимум — заходить домой не через общий подъезд. Вот топ-3 «царя-балкона» для самоизоляции.

Первое место для самоизоляции занимает вот этот балкон в районе Оболонь в Киеве. «С соседями лучше не пересекаться. Идеально — отдельный подъезд», — пишут в группе в фейсбуке.


Второе место занимает еще один киевский «царь-балкон». «Гулять лучше только в личном дворе», — иронизируют авторы страницы.


Третье место — тоже у балкона из Киева. «Самоизоляция прежде всего», — подписана эта фотография.

 
 
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Теперь «цари-балконы» помогают не только увеличить площадь квартиры.
 
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