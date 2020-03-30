«С соседями лучше не пересекаться». Топ-3 киевских «царя-балкона» для самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Мы уже несколько раз рассказывали о « царях-балконах » — безмерных постройках, благодаря которым в Украине увеличивают площадь квартир. Но теперь у них появился еще один «плюс» — они помогают самоизолироваться или уменьшить контакты с окружающими. Как минимум — заходить домой не через общий подъезд. Вот топ-3 «царя-балкона» для самоизоляции.

Первое место для самоизоляции занимает вот этот балкон в районе Оболонь в Киеве. «С соседями лучше не пересекаться. Идеально — отдельный подъезд», — пишут в группе в фейсбуке.





Второе место занимает еще один киевский «царь-балкон». «Гулять лучше только в личном дворе», — иронизируют авторы страницы.





Третье место — тоже у балкона из Киева. «Самоизоляция прежде всего», — подписана эта фотография.



