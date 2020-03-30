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«С соседями лучше не пересекаться». Топ-3 киевских «царя-балкона» для самоизоляции
Источник материала: Tut.by
Мы уже несколько раз
Первое место для самоизоляции занимает вот этот балкон в районе Оболонь в Киеве. «С соседями лучше не пересекаться. Идеально — отдельный подъезд», — пишут в группе в фейсбуке.
Второе место занимает еще один киевский «царь-балкон». «Гулять лучше только в личном дворе», — иронизируют авторы страницы.
Третье место — тоже у балкона из Киева. «Самоизоляция прежде всего», — подписана эта фотография.
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Теперь «цари-балконы» помогают не только увеличить площадь квартиры.
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