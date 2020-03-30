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На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На время работ будут поочередно закрывать по одной полосе в каждом направлении. На МКАД в районе Ждановичей начали ремонт путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

К работам только приступили, но если погода позволит, завершить планируют к концу месяца. Это обычный плановый ремонт с полной заменой асфальта и переустройством гидрогизоляции.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

На участке действует ограничение скорости – не более 50 километров в час.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

Евгений Фей, заместитель директора УП «Горавтомост»:
По минской кольцевой еще планируем такой же комплекс работ произвести на путепроводе через улицу Мирошниченко и через Тимирязева. К Мирошниченко планируем приступить после майских праздников,  после 9 мая, а улица Тимирязева – в июне.

Люди в материале: Евгений Фей

 
 
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Новости Беларуси. На время работ будут поочередно закрывать по одной полосе в каждом направлении. На МКАД в районе Ждановичей начали ремонт путепровода, сообщили в...
 
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