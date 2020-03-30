В Беларуси усилена дезинфекция общественных мест и транспорта

Источник материала: ОНТ

Специальным раствором дважды в день дезинфицируют автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Особо тщательно обрабатывают ручки, поручни, ремни. Также на каждой конечной остановке – проветривание.

Профилактика включает и меры личной гигиены. Перевозчиков должны обеспечить запасом одноразовых масок, дезинфицирующими салфетками и антисептиками. Сотрудники метрополитена задействованы в уборке и дезинфекции вестибюлей и платформ. Все вагоны перед выходом в рейс проходят обработку.

Безопасность и дезинфекция теперь тренд. В кафе и ресторанах столики в метре друг от друга, посуда тщательно моется в спецрастворе. В режиме самоизоляции популярной стала доставка еды на дом. В белорусских кинотеатрах также изменили рассадку. А ещё одно излюбленное место отдыха – кальянные, специалисты и вовсе попросили временно приостановить работу.

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