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В Беларуси усилена дезинфекция общественных мест и транспорта

30.03.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси усилена дезинфекция общественных мест и транспорта

Специальным раствором дважды в день дезинфицируют автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Особо тщательно обрабатывают ручки, поручни, ремни. Также на каждой конечной остановке – проветривание. 

Профилактика включает и меры личной гигиены. Перевозчиков должны обеспечить запасом одноразовых масок, дезинфицирующими салфетками и антисептиками. Сотрудники метрополитена задействованы в уборке и дезинфекции вестибюлей и платформ. Все вагоны перед выходом в рейс проходят обработку.

Безопасность и дезинфекция теперь тренд. В кафе и ресторанах столики в метре друг от друга, посуда тщательно моется в спецрастворе. В режиме самоизоляции популярной стала доставка еды на дом. В белорусских кинотеатрах также изменили рассадку. А ещё одно излюбленное место отдыха – кальянные, специалисты и вовсе попросили временно приостановить работу.

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Специальным раствором дважды в день дезинфицируют автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Особо тщательно обрабатывают ручки, поручни, ремни. Также на...
 
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