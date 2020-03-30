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В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура
Источник материала: СТВ
Новости мира. Температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его зарегистрировали полярники с российской антарктической станции «Восток». Столбик термометра опустился здесь до -75.3 градусов. С 1982 года это самый низкий показатель для марта месяца.
В Антарктиде в общей сложности работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. С декабря по февраль здесь живут около 4,5 тысяч учёных, а с июня по август – чуть более тысячи.
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Новости мира. Температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его зарегистрировали полярники с российской...
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