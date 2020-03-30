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Белорусский бизнесмен: «Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет»

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перепрофилирование и сохранение персонала. Белорусский бизнес разрабатывает новые стратегические подходы, обусловленные мировой ситуацией. Предприятия легкой промышленности готовятся представить весенне-летние коллекции. Растут позиции компаний NO FOOD в интернет-торговле. Продажи здесь выросли в десятки раз.

Белорусский бизнесмен: «Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет»

Особый спрос сейчас на средства защиты и изделия медицинского назначения. Производители учли запрос потребителей и переориентировали некоторые линии под их производство. В целом ставка на упрочнение своих позиций на отечественных рынках и сохранение кадрового потенциала.

Белорусский бизнесмен: «Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет»

Андрей Сериков, генеральный директор предприятия по выпуску товаров легкой промышленности:
Не только в Беларуси, в Швеции, например, не останавливают предприятия. Для нас самая большая ценность нашей компании – это люди, которые в ней работают. Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет. Мы их привлекали, учили, если мы сейчас их потеряем, то все наши инвестиции за последние 10 лет уйдут в прах.

Больше новостей экономики за 30 марта здесь.

Люди в материале: Андрей Сериков

 
Теги: Новости
 
 
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Перепрофилирование и сохранение персонала. Белорусский бизнес разрабатывает новые стратегические подходы, обусловленные мировой ситуацией. Предприятия легкой...
 
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