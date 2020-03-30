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Белорусский бизнесмен: «Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет»
Источник материала: СТВ
Перепрофилирование и сохранение персонала. Белорусский бизнес разрабатывает новые стратегические подходы, обусловленные мировой ситуацией. Предприятия легкой промышленности готовятся представить весенне-летние коллекции. Растут позиции компаний NO FOOD в интернет-торговле. Продажи здесь выросли в десятки раз.
Особый спрос сейчас на средства защиты и изделия медицинского назначения. Производители учли запрос потребителей и переориентировали некоторые линии под их производство. В целом ставка на упрочнение своих позиций на отечественных рынках и сохранение кадрового потенциала.
Андрей Сериков, генеральный директор предприятия по выпуску товаров легкой промышленности:
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Белорусский бизнесмен: «Мы производственная компания, если мы потеряем производственный персонал, то дальше нас не будет»
Перепрофилирование и сохранение персонала. Белорусский бизнес разрабатывает новые стратегические подходы, обусловленные мировой ситуацией. Предприятия легкой...
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