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Мировые цены на нефть обновили 18-летний минимум

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мировые цены на нефть в начале новой недели продолжили свое падение. С открытия торгов и WTI, и Brent обновили минимумы за 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые игроки рынка накануне подтвердили, что не ведут переговоров на тему урегулирования ситуации. Саудовская Аравия еще в пятницу, 27 марта, заявила, что не общается с Россией по поводу сокращения добычи. На фоне этого стоимость российской Urals опустилась уровня, который последний раз наблюдался в июне 1999 года.

Больше новостей экономики за 30 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Мировые цены на нефть в начале новой недели продолжили свое падение. С открытия торгов и WTI, и Brent обновили минимумы за 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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