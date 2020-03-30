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Более 20 ударов. Завершено расследование гибели 62-летнего мужчины из деревни Крыницы

30.03.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 20 ударов. Завершено расследование гибели 62-летнего мужчины из деревни Крыницы

РЕДКИЙ ГОСТЬ И ПЬЯНАЯ ЗЛОСТЬ. Толочинский район. Завершено расследование гибели 62-летнего мужчины из деревни Крыницы. 23 сентября прошлого года страшно избитого Михаила Ворошкова на улице обнаружили односельчане.

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РЕДКИЙ ГОСТЬ И ПЬЯНАЯ ЗЛОСТЬ. Толочинский район. Завершено расследование гибели 62-летнего мужчины из деревни Крыницы. 23 сентября прошлого года страшно избитого...
 
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