В Дзержинске открыли большой дискаунтер «Хит! Стандарт». На чем можно сэкономить?

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинске на улице 11 Июля, 3а/1 открылся большой дискаунтер «Хит! Стандарт». Славится он тем, что все товары в нем – акционные. Мы посмотрели, как он устроен и сколько стоят популярные товары.

В магазине работает 15 человек, и с раннего утра все на своих местах. «Накануне открытия и вовсе работали до 3 ночи. Проверяли готовность», – улыбаются сотрудники.

Специалисты проверяют выкладку продуктов, точность ценников, наличие обозначений «товаров удачи». Дискаунтер входит в число магазинов, покупатели которых могут выиграть крупные призы в игре «Удача в придачу!».

В магазине организована собственная кулинария, работает и гриль. «К приходу покупателей цыпленок уже подрумяненный, – заверяют за прилавком. – Рассчитываем, что в основном блюда на гриле будут брать по выходным. Это удобно, да и недорого».































Всего в магазине 6 кассовых узлов. «Режим сотрудников – по сменам, возможен гибкий график: регулируем обеденное время, выходные. Но старший кассир, конечно, должен находиться на месте постоянно, – рассказывает кассир Ирина.

Она отмечает, что место для покупателей уже нахоженное: раньше здесь работал «Евроопт». Сейчас – открылся дискаунтер «Хит! Стандарт». В отличие от «Хит! Экспресс», товаров в нем гораздо больше, радуют выбором молочная и мясная витрины. По сути, это полноценный супермаркет, только цены в нем гораздо ниже.

В «Хите» товары изначально продаются по акционным ценам. Поэтому все ценники в магазине – красные.

«У нас в этом районе, кроме нового «Хит!», есть несколько небольших точек – райповских и «ипешников». Работают и магазины побольше – других торговых сетей. Мы ходили сюда раньше, когда был «Евроопт», по расположению удобно. Сейчас ждем, что цены будут ниже, чем в городе», – признается покупательница.





















Вот еще несколько цен:

Огурец гладкий, 1 кг — 2,99 рубля

Банан, 1 кг — 2,49 рубля

Сахар белый, 1 кг — 1,50 рубля

Минтай, 1 кг — 5,49 рубля

Сливочное масло «Стары Менск» (72,5%), 160 г — 2,19 рубля

Колбаса в/к «Сервелат Барбадос Новый» высшего сорта, 1 кг — 9,99 рубля

Колбаса «Озерецкая», 1 кг — 6,59 рубля

Кофе Nescafe Gold, 190 г — 8,99 рубля





























Выбор товаров в магазине достаточно богатый: площадь магазина — более 440 квадратных метров, на которых разместились 3000 наименований товаров. Хватает всего, есть и большой выбор популярных товаров торговой марки Gusto, в том числе круп и консервов.

«Здесь дешевле, чем у меня через дорогу», – берет мужчина сразу 2 пакета кетчупа Heinz и идет по магазину дальше – к витрине с кулинарией.

Мы убедились, что в «Хите» все товары действительно по акционным ценам. Ассортимент при этом довольно широкий, так что теперь жителям Дзержинска можно не искать акции в разных магазинах, а закупаться в одном месте – в дискаунтере «Хит! Стандарт».





















