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Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик развалился при повороте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жертв не было. Однако для того, чтобы снять тяжелый груз с дороги, понадобилось три специальных автомобиля и более десятка человек. ГАИ напоминает водителям, чтобы они были осторожны на дорогах из-за плохой погоды
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Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик...
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