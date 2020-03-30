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Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

30.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик развалился при повороте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

Жертв не было. Однако для того, чтобы снять тяжелый груз с дороги, понадобилось три специальных автомобиля и более десятка человек. ГАИ напоминает водителям, чтобы они были осторожны на дорогах из-за плохой погоды

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

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Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик...
 
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