ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минские зубры» сравняли счет в финальной серии Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею

30.03.2020 19:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минские зубры» сравняли счет в финальной серии Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею

Победитель Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею определится в седьмом матче финальной серии. 

«Минским зубрам» удалось сделать практически невозможное. Ведь на старте противостояния они проиграли три встречи подряд, но затем взялись спасать серию и победили дважды. Сегодня по ходу шестого матча «зубры» вновь уступали — 0:1. Юношеская сборная страны была в 11-ти минутах от завоевания трофея, но упустила победу. «Минские Зубры» сравняли счет и перевели игру в овертайм. А в дополнительной десятиминутке победу команде принес Владислав Сурков.

1 апреля «Минские Зубры» и сборная Беларуси среди игроков не старше 17 лет проведут решающий матч финальной серии. Напомним, в этом году плей-офф в Высшей лиге проводится впервые. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею определится в седьмом матче финальной серии.  «Минским зубрам» удалось сделать практически невозможное....
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика