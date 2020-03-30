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«Минские зубры» сравняли счет в финальной серии Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Победитель Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею определится в седьмом матче финальной серии.
«Минским зубрам» удалось сделать практически невозможное. Ведь на старте противостояния они проиграли три встречи подряд, но затем взялись спасать серию и победили дважды. Сегодня по ходу шестого матча «зубры» вновь уступали — 0:1. Юношеская сборная страны была в 11-ти минутах от завоевания трофея, но упустила победу. «Минские Зубры» сравняли счет и перевели игру в овертайм. А в дополнительной десятиминутке победу команде принес Владислав Сурков.
1 апреля «Минские Зубры» и сборная Беларуси среди игроков не старше 17 лет проведут решающий матч финальной серии. Напомним, в этом году плей-офф в Высшей лиге проводится впервые.
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Победитель Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею определится в седьмом матче финальной серии. «Минским зубрам» удалось сделать практически невозможное....
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