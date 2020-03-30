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Телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей запускает Красный Крест

30.03.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей запускает Красный Крест

Для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию «201», сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Благотворительная платформа «ИМЕНА» поддержала эту инициативу. Одинокие пожилые люди, которые оказались в вынужденной изоляции, могут звонить на многоканальную телефонную линию, где будут дежурить волонтеры.

Они выслушают пожилых людей, успокоят, ответят на все вопросы и подскажут, к каким службам обратиться за конкретной помощью, если она нужна. 

Линия «201» в течение недели будет работать с 9:00 до 18:00 в тестовом режиме. За это время планируется, что звонки со всех мобильных операторов на номер 201 станут бесплатными. 

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Для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию «201», сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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