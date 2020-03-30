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МИД завершил основную работу по возвращению белорусских туристов из Египта

30.03.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД завершил основную работу по возвращению белорусских туристов из Египта

Белорусские государственные органы продолжают помогать белорусам в возвращении на родину с курортов. Информацию о проведенных действиях разместило Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что МИД активно сотрудничает с российскими и иностранными партнерами в целях обеспечения возвращения белорусских граждан с куртов. На сегодняшний день помощь получили уже более 5,1 тыс. граждан Беларуси.

МИД сообщает, что благодаря активной деятельности Министерства спорта и туризма, туристических операторов и национального авиаперевозчика «Белавиа» на сегодняшний день завершена основная работа по возвращению белорусов из Египта.

На родину успешно вылетели из Мальдив все заявившиеся граждане Беларуси. 28 марта рейс «Белавиа» доставил в Минск из Барселоны 23 белоруса, а 29 марта было оказано содействие пяти гражданам в возвращении в Беларусь из Румынии, пяти - из Шри-Ланки, 21 - из Индонезии.

Наиболее острой остается ситуация по Индии (в том числе Гоа), Шри-Ланке, Вьетнаму и Таиланду.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские государственные органы продолжают помогать белорусам в возвращении на родину с курортов. Информацию о проведенных действиях разместило Министерство...
 
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