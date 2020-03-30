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Картину Spring Garden Винсента ван Гога похитили в Нидерландах
Источник материала: Партизан
Картину украли в ночь на 30 марта, разбив стеклянную входную дверь. Директор учреждения заявил, что в шоке от случившегося.
Картину Spring Garden художника Винсента ван Гога похитили из музея Singer Ларен, находящегося возле Амстердама, пишет Dailymail.
Отмечается, что музей был закрыт в связи с ограничительными мерами.
Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил Ван Гог.
Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что был шокирован кражей.
Музей был закрыт 12 марта. Бандиты проникли внутрь, разбив стеклянную входную дверь. Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.
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Картину украли в ночь на 30 марта, разбив стеклянную входную дверь. Директор учреждения заявил, что в шоке от случившегося.
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