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Киркоров, Нагиев, Гузеева: художник совмещает фото знаменитостей в молодости и сейчас. Посмотрите – вы удивитесь!

30.03.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киркоров, Нагиев, Гузеева: художник совмещает фото знаменитостей в молодости и сейчас. Посмотрите – вы удивитесь!

Художник из России на своей странице в Instagram одновременно размещает на фото знаменитостей в молодости или в детстве и в настоящее время.

Посмотрите! Вы удивитесь изменениям, которые случились с каждой из знаменитостей за большой временной период.

Фото: Instagram @abzhat_zh

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Художник из России на своей странице в Instagram одновременно размещает на фото знаменитостей в молодости или в детстве и в настоящее время. Посмотрите! Вы удивитесь...
 
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