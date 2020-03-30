Киркоров, Нагиев, Гузеева: художник совмещает фото знаменитостей в молодости и сейчас. Посмотрите – вы удивитесь!

Источник материала: ОНТ

Художник из России на своей странице в Instagram одновременно размещает на фото знаменитостей в молодости или в детстве и в настоящее время.

Посмотрите! Вы удивитесь изменениям, которые случились с каждой из знаменитостей за большой временной период.

Фото: Instagram @abzhat_zh

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram