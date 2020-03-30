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Киркоров, Нагиев, Гузеева: художник совмещает фото знаменитостей в молодости и сейчас. Посмотрите – вы удивитесь!
Источник материала: ОНТ
Художник из России на
Посмотрите! Вы удивитесь изменениям, которые случились с каждой из знаменитостей за большой временной период.
Фото: Instagram @abzhat_zh
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Киркоров, Нагиев, Гузеева: художник совмещает фото знаменитостей в молодости и сейчас. Посмотрите – вы удивитесь!
Художник из России на своей странице в Instagram одновременно размещает на фото знаменитостей в молодости или в детстве и в настоящее время. Посмотрите! Вы удивитесь...
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