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В Петербурге ввели режим полной изоляции
Источник материала: Партизан
В Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства.
Согласно документу, жителям Петербурга предписано не покидать места проживания. Исключение составляют необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также «случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением».
Кроме того, жителям города разрешено выгуливать собак, а также выносить мусор на расстоянии до 100 метров от дома, пишет
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В Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского...
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