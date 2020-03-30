В Петербурге ввели режим полной изоляции

Согласно документу, жителям Петербурга предписано не покидать места проживания. Исключение составляют необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также «случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением».



