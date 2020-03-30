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Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

30.03.2020 20:48 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Бизнес находится в полной неопределённости: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!

Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

Регистрация здесь

31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ онлайн-конференцию #ПланБ_2020, на которой выступят эксперты известных белорусских брендов: Альфа-Банк (Беларусь), probusiness.io, А1, Юридическая компания REVERA, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» и топовые партнёры 1С-Битрикс.
Вместе мы разработаем «План Б», который поможет сохранить бизнес и адаптироваться к новой реальности.

Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ:
Как стратегически реагировать на вызовы 2020, Александр Паньков (Здесь и Сейчас)

УДАЛЁННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ:
Удаленная работа сотрудников. Плюсы и минусы для бизнеса, Полина Ганкович (1С-Битрикс)
Риски нанимателя в условиях «экстренного» перехода на дистанционную работу, изменения в Трудовом Кодексе, Елена Мурашко и Дарья Ермак (Юридическая фирма REVERA)

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА:
Дискуссия о влиянии рыночных изменений на малый бизнес Беларуси, Ольга Солоненко (Альфа-Банк (Беларусь), Полина Ганкович (1С-Битрикс), Виталий Волянюк (PROBUSINESS.IO)

КАК ПЕРЕВЕСТИ БИЗНЕС В ОНЛАЙН:
Чего не хватает вашему бизнесу для перехода в онлайн. Ответы и кейсы, Алексей Шоркин (Новый Сайт)
Как эффективно обрабатывать онлайн-заказы из дома, Андрей Шестопалов (BIXIOM)

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь

 

Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

Зарегистрироваться можно здесь

 

#ПланБ_2020 - это онлайн-конференция для каждой компании в Беларуси. Вы занимаетесь производством или продажами, проектными работами или оказываете услуги, ваша команда – 3 человека или 3 000? Чем бы вы не занимались - это конференция для вас!

Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

Регистрируйтесь и вы получите бонусы от каждого эксперта. Делитесь ссылкой с партнёрами, коллегами, друзьями и присоединяйтесь к трансляции. Возьмём контроль над ситуацией в свои руки и подготовимся к изменениям вместе!

 

Команда 1С-Битрикс.

 
 
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Бизнес находится в полной неопределённости: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес?
 
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