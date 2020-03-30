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Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта
Источник материала: 21.by
Бизнес находится в полной неопределённости: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!
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31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ онлайн-конференцию #ПланБ_2020, на которой выступят эксперты известных белорусских брендов: Альфа-Банк (Беларусь), probusiness.io, А1, Юридическая компания REVERA, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» и топовые партнёры 1С-Битрикс.
• ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ:
• УДАЛЁННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ:
• АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА:
• КАК ПЕРЕВЕСТИ БИЗНЕС В ОНЛАЙН:
Подробнее с программой можно ознакомиться здесь
Зарегистрироваться можно здесь
#ПланБ_2020 - это онлайн-конференция для каждой компании в Беларуси. Вы занимаетесь производством или продажами, проектными работами или оказываете услуги, ваша команда – 3 человека или 3 000? Чем бы вы не занимались - это конференция для вас!
Регистрируйтесь и вы получите бонусы от каждого эксперта. Делитесь ссылкой с партнёрами, коллегами, друзьями и присоединяйтесь к трансляции. Возьмём контроль над ситуацией в свои руки и подготовимся к изменениям вместе!
Команда 1С-Битрикс.
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Бизнес находится в полной неопределённости: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес?
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