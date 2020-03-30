Дебоширу в доме – не место!

Источник материала: Ивьевский край

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю существования, но не всем удается ее сохранить.

«Милые бранятся – только тешатся», «бьет – значит любит» … Это давно не воспринимается обществом и законом утвердительно. Насилие в семье приводит к тяжким последствиям, в том числе непоправимым.

Насилие в семье - умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.

К правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественный порядок, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.

В ходе практической деятельности сотрудников милиции при разбирательствах по сообщениям и заявлениям о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений как правило основной причиной конфликтов является пьянство одного из членов семьи.

В большинстве случаев правонарушения данного вида совершают:

- лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, совершают правонарушения в сложных конфликтных ситуациях в ответ на неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших. Правонарушения они совершают во многом случайно, часто в нетрезвом состоянии или под влиянием ситуации, других участников;

- лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления. Это обычно злоупотребляющие спиртными напитками, бытовые «пьяницы», постоянно нарушающие общественный порядок, занимающиеся истязаниями, издевающиеся над членами семьи, родственниками, соседями; преступления в быту – это проявление их общей антиобщественной позиции.

Употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам удается благодаря попустительству пострадавших членов семьи, равнодушию соседей уклоняться от ответственности. Именно поэтому одной из главных задач милиции и всех субъектов профилактики в борьбе с пьянством и бытовыми правонарушениями преступностью является воспитание активной жизненной позиции граждан и нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия.

Административное правонарушения, такое как причинение легких телесных повреждений, в своей совокупности наиболее часто встречается при разборе конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 9.1. КоАП Республики Беларусь умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. А в соответствии с ч.1 ст. 9.1. КоАП Республики Беларусь нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания - влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест.

В части касаемо уголовно наказуемых деяний, то наиболее распространены составы преступлений предусмотренные следующими статьями Уголовного Кодекса Республики Беларусь:

В соответствии со ст. 186 УК Республики Беларусь угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Согласно ст. 154 УК Республики Беларусь за умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев (истязание), - наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без штрафа.

Следует отметить, что наиболее подвержен указанным посягательствам женщины и дети. Однако в ряде случаев и они, доведённые до отчаяния пьянством, побоями супруга, могут причинить телесные повреждения своему обидчику, иногда с летальным исходом.

При этом насилие проявляется в семьях любого социально-экономического уровня, независимо от уровня образования и социального положения в обществе.

Многие жертвы семейных дебоширов чувствуют себя зависимыми от них. Из-за постоянных побоев и унижений они сломлены, поэтому часто смиряются со своей участью и терпят мучения всю жизнь. Это происходит по разным причинам: кто-то боится огласки, изменения социального положения или осуждения, а кто-то – нестабильности в жизни. Именно этим и пользуются домашние агрессоры.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, если вам членом семьи причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в милицию. В настоящее время у органов внутренних дел на вооружении имеется достаточный набор мер воздействия профилактического и превентивного характера на семейных дебоширов, а также административного и уголовно-правового воздействия.

Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите данную информацию сотрудникам милиции. Помните, безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие! В большинстве случаев, если физическое насилие уже имело место, то одним конфликтом дело не ограничится. Причем события будут происходить по нарастающей: с каждым последующим конфликтом в семье увеличивается степень жестокости и частота повторения их.

Без активной помощи населения в вопросах борьбы с пьянством государственные органы указанную проблему в полном объёме не решат. Убедительно просим, если вы располагаете информацией, что в той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, что кто-то торгует самогоном или алкоголем, сообщите данную информацию в Ивьевский РОВД по телефонам дежурной части РОВД «102».

А.Ерохин, первый заместитель начальника Ивьевского РОВД.