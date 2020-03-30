Анастасия Волочкова поделилась откровением из своего детства

Источник материала: ОНТ

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с откровенными моментами из своей жизни.

Волочкова поделилась с поклонниками историей из своего детства, когда она с семьей жила в коммуналке и ей приходилось тяжело работать, чтобы добиться успеха.

Также балерина поведала о своей семье и о том, как ей удалось стать успешной и богатой. По ее словам, первые свои деньги она потратила на квартиру для родителей.

Дива также призналась, что часто сталкивалась в жизни с потерями и предательством, а теперь может себе позволить жить во дворце, который сама себе купила.

К посту Волочкова прикрепила фотографии своего домашнего театра, который для нее построил любимый мужчина.

Как отнеслись к этим рассказам фолловеры — позлорадствовали или порадовались за балерину — неизвестно, поскольку комментарии в Instagram у Волочковой скрыты уже несколько месяцев.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram