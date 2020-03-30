ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске некоторые театры отменяют спектакли

30.03.2020 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский государственный театр кукол и Национальный академический драматический театр им. М. Горького внесли изменения в афишу

Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в учреждениях культуры.

В театре кукол не будет детских постановок, запланированных с 1 по 19 апреля, а вечерние спектакли 2 и 3 апреля состоятся. Кроме того, на май 2021 года переносится ХI Международный фестиваль театров кукол.


Национальный академический драматический театр им. М. Горького отменяет спектакли на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов «Знойные мамочки» (1 апреля), «Дачники» (2 апреля) «Девичник» (7 апреля), «Как стать богатым» (8 апреля). «Двенадцатая ночь» (10 апреля). Не состоится и спектакль «Эдип», который должен был пройти 3 апреля на Малой сцене НАДТ им. М. Горького.

Деньги за билеты на отмененные спектакли можно получить в театральных кассах.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский государственный театр кукол и Национальный академический драматический театр им. М. Горького внесли изменения в афишу
 
Новости дня
Новости разные
 
Дебоширу в доме – не место!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика