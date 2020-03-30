В Минске некоторые театры отменяют спектакли

«Минск-Новости» в учреждениях культуры. Сообщили корреспонденту агентствав учреждениях культуры.





В театре кукол не будет детских постановок, запланированных с 1 по 19 апреля, а вечерние спектакли 2 и 3 апреля состоятся. Кроме того, на май 2021 года переносится ХI Международный фестиваль театров кукол.









Национальный академический драматический театр им. М. Горького отменяет спектакли на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов «Знойные мамочки» (1 апреля), «Дачники» (2 апреля) «Девичник» (7 апреля), «Как стать богатым» (8 апреля). «Двенадцатая ночь» (10 апреля). Не состоится и спектакль «Эдип», который должен был пройти 3 апреля на Малой сцене НАДТ им. М. Горького.





Деньги за билеты на отмененные спектакли можно получить в театральных кассах.



