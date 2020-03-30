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«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Карикатуристы не просто смеялись над Великим рейхом – это была злая сатира, военная. Советские люди смеялись, гитлеровцы злились, а личный враг фюрера Борис Ефимов продолжал метко стрелять прямо в цель.
Очередная удача – проводы из Москвы браво марширующего немецкого солдата.
Галина Павловская:
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«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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