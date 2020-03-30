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«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

30.03.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

Январь 1943 года. Из статьи минской газеты «Руль»:   
О страшной и беспощадной шайке одноглазого пирата. Банда орудовала в Минске – убивала людей в кожаных пальто. За последние два месяца бандой было совершено по крайней мере 15 убийств.

Участники шайки на допросе подробно нарисовали омерзительную картину. Трупы клались на железную кровать и обливались серной кислотой.

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«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

После шокирующего повествования в конце статьи неожиданно упоминается имя советского вождя, которое запятнано кровавыми поступками минских пиратов. Команда одноглазого пирата оказывается не просто уголовной бандой, а имеет непосредственную связь с партизанами отряда имени Сталина.   

«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

В конце этой настоящей детективной истории значится надпись, которую не напечатали в газете: документ предназначен как пропагандистский материал для докладов лекторов за 1943-1944 года. Видимо, печатали так, потому что догадывались, что в 1945 году эти материалы некому и незачем будет зачитывать.

«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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