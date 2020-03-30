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Будьте осторожны! В Беларуси начался пожароопасный сезон

30.03.2020 21:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будьте осторожны! В Беларуси начался пожароопасный сезон

Предыдущая неделя нас теплом, конечно, радовала, но не обошлось без последствий. Казалось бы, не сезон, но Беларусь уже столкнулась с пожарами: где-то загорелся дачный кооператив, где-то полыхают болота, да так, что дымом затянуло целый райцентр. Утверждать не беремся, но скорее всего причиной, как это часто бывает, могли стать люди.

Пять домов и три хозпостройки – масштабы пожара, который случился накануне в деревне Лубня Мозырского района, до конца не ясен, но местные подсчитывают потери. Леонид вырвался из города по просьбе сына.

Леонид Бурмель: «Вечером, где-то в семь часов, позвонил сын, попросил сходить узнать обстановку. Ну, вот я и прибыл посмотреть, что тут делается. А что дальше, не знаю… Вижу, что катастрофа. Вагон стоит соседский, домика не вижу». 

Худшие опасения подтвердились. Обугленный участок, покореженный металлопрофиль и кирпичи – все, что осталось…    

Казалось бы, и пожар заметили не поздно, и спасатели мигом примчали. Но то ли пламя было настолько жадным, то ли ветер помог – сейчас кооператив напоминает скорее поле боя. Устояли те дачи, что были окопаны да окошены. Кто виноват? Скорее всего, причиной стала сезонная проблема – жгут сухую траву и все тут. МЧС каждый год напоминает, но из раза в раз страдают деревни, дачные кооперативы, леса, поля и целые экосистемы. Только за минувшую неделю в Беларуси – более 280 подобных пожаров.   

Евгений Дёшин, заместитель начальника Мозырского ГРОЧС: «Для примера могу сказать, что если в обычном режиме в день подразделения мозырского ГРОЧС выезжают 1-2 раза, то с наступлением весны бывает от 30 случаев. Кроме того, что происходят пожары и страдает имущество, в том числе получают травмы граждане».

Пинский район. На кадрах видно, как огненные рубежи разрастаются все больше и больше – в окрестностях горят болота. Насчитали порядка 30 очагов. Населенных пунктов, которые наглотались дыма, немало. Спасатели борются, но огонь цепляется за сухую траву. А если еще и участки непроходимые, это становится настоящим калифорнийским испытанием. Такого в прошлом сезоне не было: 32 выезда за год. В этом – аналогичная цифра за три месяца. Всего по стране – больше 1400 природных пожаров. Больше ста пожаров – только в лесах. Выжжено почти 200 гектаров.

Александр Угрин, начальник отдела профилактики правонарушений и использования государственного имущества Министерства лесного хозяйства Беларуси «Основной удельный вес по лесным пожарам приходится на лесхозы государственных лесохозяйственных учреждений Гомельской и Брестской областей. У нас ежегодно государственные лесхозучреждения проводят целый комплекс профилактических мероприятий. По состоянию на 30 марта в 2020 году уже проведено устройство 15 тысяч километров минерализованных полос, а также проведен уход за 200 противопожарными разрывами. В целом, мы готовы к пожароопасному сезону». 

Все это специалисты объясняют аномально теплой зимой. Погода, кстати, на этой неделе должна подсобить – около нуля, и осадки поумерят пыл стихии. Не перестает бороться и человеческий ресурс – ситуацию держат под контролем с земли и воздуха. Плюс наблюдательные вышки: почти все оборудованы системой видеонаблюдения. Еще бы научиться контролировать желание поджигать все, что хорошо горит…

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Предыдущая неделя нас теплом, конечно, радовала, но не обошлось без последствий. Казалось бы, не сезон, но Беларусь уже столкнулась с пожарами: где-то загорелся...
 
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