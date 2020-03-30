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В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

30.03.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

С этого времени будет запрещено как продавать пластиковые пакеты, так и предлагать их безвозмездно. Также розничным продавцам не разрешат бесплатно выдавать покупателям пакеты из бумаги или из биоразлагаемых материалов.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

Мэр Камеоки будет запрашивать соответствующие отчеты из магазинов, а также инициировать проведение инспекций. Власти надеются, что эти меры позволят сократить объемы пластикового мусора на улицах, а также уменьшат загрязнение водоемов.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

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Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого времени будет...
 
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