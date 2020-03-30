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«Беллегпром» расширил ассортимент выпускаемых масок
Источник материала: ОНТ
Предприятия концерна планируют расширить линейку ассортимента выпускаемых масок, об этом рассказали в пресс-службе «Беллегпрома».
Так, предприятие в Барановичах в дополнение к уже выпускаемым марлевым маскам начнет производство двухслойных масок из хлопчатобумажной ткани. Поскольку ткань полностью натуральная, то в такой маске легко дышится. Как сообщили в «Беллегпроме», маски из хлопчатобумажной ткани предотвращают попадание в дыхательные пути инфекции. Кроме того, маски можно использовать несколько раз — достаточно постирать и прогладить утюгом.
Еще одно предприятие — ОАО «МедЛен» наладило выпуск льняных фильтров, которые подходят для любого типа масок, в том числе марлевых.
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Предприятия концерна планируют расширить линейку ассортимента выпускаемых масок, об этом рассказали в пресс-службе «Беллегпрома». Так, предприятие в Барановичах...
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