«Беллегпром» расширил ассортимент выпускаемых масок

Источник материала: ОНТ

Предприятия концерна планируют расширить линейку ассортимента выпускаемых масок, об этом рассказали в пресс-службе «Беллегпрома».

Так, предприятие в Барановичах в дополнение к уже выпускаемым марлевым маскам начнет производство двухслойных масок из хлопчатобумажной ткани. Поскольку ткань полностью натуральная, то в такой маске легко дышится. Как сообщили в «Беллегпроме», маски из хлопчатобумажной ткани предотвращают попадание в дыхательные пути инфекции. Кроме того, маски можно использовать несколько раз — достаточно постирать и прогладить утюгом.

Еще одно предприятие — ОАО «МедЛен» наладило выпуск льняных фильтров, которые подходят для любого типа масок, в том числе марлевых.

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