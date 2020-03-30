Убийство Шеремета: Офис генпрокурора решил продлить сроки расследования до июня

Сергей Зузак, передает hromadske. Об этом сообщил прокурор по делук,hromadske.





Ранее следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до июня 2020 года. В прокуратуре заявили, что для передачи дела в суд сделано недостаточно и есть необходимость в проведении ряда следственных действий и экспертиз.

Дело Шеремета: адвокаты Антоненко отрицают, что подозреваемый отказывался от следственного эксперимента и полиграфа

В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.









По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.





Напомним, 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.



