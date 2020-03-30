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Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам

30.03.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В обычном режиме продолжает тренироваться главная хоккейная команда страны, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

В распоряжении Михаила Захарова 13 хоккеистов.

29 марта сборную покинул вратарь Андрей Грищенко. А вот Андрей Костицын впервые после долгого перерыва вышел на лед.   

Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам

Андрей Костицын, нападающий сборной Беларуси по хоккею:    
Чувствую великолепно. Было небольшое повреждение руки, поэтому требовалось какое-то время, чтобы заживить эту рану, чтобы болячка не беспокоила. Сейчас я уже приступил к тренировкам, надо тренироваться.   

Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам

В ближайшее время тренерский штаб рассчитывает на игроков, которые вернулись из Северной Америки. По словам Михаила Захарова, на пике в кэмпе будут работать 20-22 хоккеиста. Планируется, что сбор продлится до конца апреля.

Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам

Люди в материале: Андрей Костицын, Михаил Захаров

 
 
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Новости Беларуси. В обычном режиме продолжает тренироваться главная хоккейная команда страны, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, сообщили в программе Новости...
 
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