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«Зачем? Не жалко?» Кристина Асмус остригла волосы в объективе камеры и вызвала бурю эмоций в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на
Актриса позировала в кадре в черном комбинезоне и с алой помадой на губах. «Ну что?! Кто там писал, что я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь», - подписала пост Кристина.
Поклонники бурно отреагировали на фото. Некоторые удивлялись: «Зачем?», «Не жалко?». Другие отметили, что им понравилась новая стрижка: «Кристина, ты просто красотка!», «Неожиданно, но эта длина очень вам идёт!», «Очень даже хорошо, стильно!».
Актриса также опубликовала еще один пост, где выложила свои снимки с последней фотосессии в стильном образе и новой стрижкой, а в подписи к нему написала, что совсем не жалеет остриженных волос и ей чертовски нравится такая длина.
Фото: Instagram @asmuskristina
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«Зачем? Не жалко?» Кристина Асмус остригла волосы в объективе камеры и вызвала бурю эмоций в соцсетях
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото, где видно, как она обрезает длинные локоны. Актриса позировала в кадре в черном...
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