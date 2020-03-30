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«Зачем? Не жалко?» Кристина Асмус остригла волосы в объективе камеры и вызвала бурю эмоций в соцсетях

30.03.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Зачем? Не жалко?» Кристина Асмус остригла волосы в объективе камеры и вызвала бурю эмоций в соцсетях

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото, где видно, как она обрезает длинные локоны.

Актриса позировала в кадре в черном комбинезоне и с алой помадой на губах. «Ну что?! Кто там писал, что я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь», - подписала пост Кристина.

Поклонники бурно отреагировали на фото. Некоторые удивлялись: «Зачем?», «Не жалко?». Другие отметили, что им понравилась новая стрижка: «Кристина, ты просто красотка!», «Неожиданно, но эта длина очень вам идёт!», «Очень даже хорошо, стильно!».

Актриса также опубликовала еще один пост, где выложила свои снимки с последней фотосессии в стильном образе и новой стрижкой, а в подписи к нему написала, что совсем не жалеет остриженных волос и ей чертовски нравится такая длина.

Фото: Instagram @asmuskristina

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Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото, где видно, как она обрезает длинные локоны. Актриса позировала в кадре в черном...
 
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