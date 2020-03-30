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Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игры финальной серии плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще на прошлой неделе «юноши» при счете 3:0 остановились в шаге от кубка. Однако «зубрята» не только словом, но и делом настроились на камбэк. Несмотря на успешное начало U-17, «бело-синие» смогли сравнять счет и в игре, и в серии. Шестой матч завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу парней Артема Ботвенкова. Победную шайбу забросил Владислав Сурков.
Владислав Сурков, защитник команды «Минские зубры»:
Денис Гроть, тренер команды «Минские зубры»:
Решающий матч турнира пройдет 1 апреля в 15:30 на малой площадке «Чижовка-Арены». Кстати, за противостоянием резерва следит и тренер национальной команды. Пока его симпатии на стороне U-17.
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игры финальной серии плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 марта мог...
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