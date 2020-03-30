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Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

30.03.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игры финальной серии плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

30 марта мог определиться чемпион высшей лиги. В шестом матче сошлись «Минские зубры», команда из системы столичного «Динамо», и Беларусь U-17.

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Еще на прошлой неделе «юноши» при счете 3:0 остановились в шаге от кубка. Однако «зубрята» не только словом, но и делом настроились на камбэк. Несмотря на успешное начало U-17, «бело-синие» смогли сравнять счет и в игре, и в серии. Шестой матч завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу парней Артема Ботвенкова. Победную шайбу забросил Владислав Сурков.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Владислав Сурков, защитник команды «Минские зубры»:
За счет характера, какой-то воли к тому, что нам нужно вырывать эту серию и не сдаваться. У нас есть все шансы. Мне кажется, у нас все шайбы важные. Я не считаю, что я самую важную забросил.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Денис Гроть, тренер команды «Минские зубры»:
За счет команды. Только так мы можем побеждать. У нас в команде нет суперздвезд сильных. Есть ребята, которые могут, но в большей степени у нас это заслуга команды.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Решающий матч турнира пройдет 1 апреля в 15:30 на малой площадке «Чижовка-Арены». Кстати, за противостоянием резерва следит и тренер национальной команды. Пока его симпатии на стороне U-17.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Там и 15-летние ребята сегодня есть. Три парня, которым 15. Обыграть 20-летних – ну, это… Мы сколько общаемся, никогда не было, чтобы, какой бы 20-летний хоккеист не был, вы должны обыгрывать. Они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют.

Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Люди в материале: Владислав Сурков, Денис Гроть, Михаил Захаров

 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игры финальной серии плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   30 марта мог...
 
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