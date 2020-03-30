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Белорусский дальнобойщик умер в очереди на границе
Источник материала: БДГ
Гражданин Беларуси, водитель фуры, скончался на границе Казахстана и Туркменистана.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Темир-баба», где пересечения границы уже около десяти дней ожидают около 80 российских и белорусских фур.
Перевозчики испытывают серьезные сложности: у них заканчиваются продукты питания и вода.
Информацию о смерти водителя из Беларуси подтвердили на таможенном посту, однако причина неизвестна,
Около туркменского города Гарабогаз для водителей фур устанавливают палатки, чтобы они смогли провести в них 14-дневный карантин.
Белорусы вынуждены жить в кабинах своих грузовиков, моются водой из Амударьи, за продуктами и питьевой водой ходят в деревню.
«Нам действительно очень тяжело жить в таких условиях, температура воздуха днем здесь 26−29 градусов, жрет мошкара. Когда нас пустят мы не знаем, у узбеков ограничения до 1 мая, но, возможно, их продлят, и тогда мы здесь останемся еще дольше», -
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Гражданин Беларуси, водитель фуры, скончался на границе Казахстана и Туркменистана.
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