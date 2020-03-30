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Белорусский дальнобойщик умер в очереди на границе

31.03.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Гражданин Беларуси, водитель фуры, скончался на границе Казахстана и Туркменистана.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Темир-баба», где пересечения границы уже около десяти дней ожидают около 80 российских и белорусских фур.

Перевозчики испытывают серьезные сложности: у них заканчиваются продукты питания и вода.

Информацию о смерти водителя из Беларуси подтвердили на таможенном посту, однако причина неизвестна, сообщает «Спутник».

Около туркменского города Гарабогаз для водителей фур устанавливают палатки, чтобы они смогли провести в них 14-дневный карантин.

Белорусы вынуждены жить в кабинах своих грузовиков, моются водой из Амударьи, за продуктами и питьевой водой ходят в деревню.

«Нам действительно очень тяжело жить в таких условиях, температура воздуха днем здесь 26−29 градусов, жрет мошкара. Когда нас пустят мы не знаем, у узбеков ограничения до 1 мая, но, возможно, их продлят, и тогда мы здесь останемся еще дольше», - цитирует белорусского водителя, который застрял на границе Афганистана и Узбекистана Tut.by.

 
 
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Гражданин Беларуси, водитель фуры, скончался на границе Казахстана и Туркменистана.
 
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