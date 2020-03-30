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Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

30.03.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов. Снег, ветер и отрицательная температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП. На Пакистан обрушились мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться ими. К слову, снегопад в конце марта для этой страны – редкость. В последний раз такое случалось не меньше 10 лет назад.

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

Опасно на дорогах, снег накрывает цветущие деревья. Европа и Азия во власти холодов

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Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов. Снег, ветер и отрицательная температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и...
 
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