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Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли
Источник материала: ОНТ
Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли. Новый метод лечения – шанс на жизнь без ограничений для людей с нарушениями сердечного ритма.
Методика сложна с хирургической точки зрения и только-только начинает получать признание в ведущих мировых клиниках. Но максимально щадящая для пациента. Среди преимуществ – и быстрое послеоперационное восстановление.
А еще покалывания и боли, при которых порой не то что работать – дышать тяжело. Тогда, 40 лет назад, Сергей Владимирович от помощи врачей лишь отмахнулся – молодой, мол. Но со временем стало только хуже. А потому две недели назад после очередного приступа боли попал на операционный стол.
В минуту... И это, когда у здорового человека за этот же промежуток времени сердце совершает до 120 ударов. От замираний, остановок и перебоев сердца до головокружений и потери сознания – симптомы аритмий разнообразны, в отдельных случаях могут привести даже к смерти. Спасительной для пациентов с таким диагнозом стала технология лечения сердца с внедрением в проводящую систему стимулирующего электрода. Как результат – купирование осложнений. К концу операции сердце пациента бьется по-новому.
Без перебоев! Изменить жизни миллионам с такими проблемами способна маленькая трубка. С ее помощью операция проходит при разрезе всего в несколько сантиметров.
Процесс сложный. Но пациент – в сознании. Отключить боль помогает местная анестезия. Все это значительно помогает и в ходе операции, и после нее. Риски проникновения в организм инфекции снижаются. А в этом случае именно время на руку в лечении болезни.
За последний год в белорусском кардиологическом центре установили почти 3,5 тысячи кардиостимуляторов. 10 операций провели по новой методике.
Сергей Иванович в свои 72 разрешает себе все, даже на работу, на радость внукам (их у него семеро) теперь ходит пешком. А ведь месяц назад ни бани, ни других нагрузок. Да и без работы – в медицине полвека – жизни представить не мог.
И эти уверенные шаги медиков – как доказательство, что с больным сердцем есть будущее. Небольшая передышка – и хирурги приступят к следующей операции. А уже в будущем новую технологию хотят применять по всей стране.
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Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли. Новый метод лечения – шанс на жизнь без ограничений для людей с нарушениями...
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