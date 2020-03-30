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Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли

30.03.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли

Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли. Новый метод лечения – шанс на жизнь без ограничений для людей с нарушениями сердечного ритма.  

Методика сложна с хирургической точки зрения и только-только начинает получать признание в ведущих мировых клиниках. Но максимально щадящая для пациента. Среди преимуществ – и быстрое послеоперационное восстановление.  

А еще покалывания и боли, при которых порой не то что работать – дышать тяжело. Тогда, 40 лет назад, Сергей Владимирович от помощи врачей лишь отмахнулся – молодой, мол. Но со временем стало только хуже. А потому две недели назад после очередного приступа боли попал на операционный стол. 

Дмитрий Севрукевич, врач-кардиохирург, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»: «Сергей Владимирович перенес операцию по протезированию аортального клапана, после операции у него возникло нарушение проводимости с предсердия на желудочек, вызываемое блокаду. Собственный ритм в районе 30».

В минуту... И это, когда у здорового человека за этот же промежуток времени сердце совершает до 120 ударов. От замираний, остановок и перебоев сердца до головокружений и потери сознания – симптомы аритмий разнообразны, в отдельных случаях могут привести даже к смерти. Спасительной для пациентов с таким диагнозом стала технология лечения сердца с внедрением в проводящую систему стимулирующего электрода. Как результат – купирование осложнений. К концу операции сердце пациента бьется по-новому.

Без перебоев! Изменить жизни миллионам с такими проблемами способна маленькая трубка. С ее помощью операция проходит при разрезе всего в несколько сантиметров. 

Олег Коваленко, врач рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология»: «Электрод мы устанавливаем не в верхушку правого желудочка, а в саму проводящую систему – пучок Гиса, что позволяет работать сердцу более физиологично, как в норме».   

Дмитрий Севрукевич, врач-кардиохирург, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»: «В подключичной области выделяется карманчик, туда кладется устройство к сердцу путем пункции подключичных вен. Кладется под мышцу или кожу, и в дальнейшем даже незаметно, что устройство есть».

Процесс сложный. Но пациент – в сознании. Отключить боль помогает местная анестезия. Все это значительно помогает и в ходе операции, и после нее. Риски проникновения в организм инфекции снижаются. А в этом случае именно время на руку в лечении болезни.

Дмитрий Севрукевич, врач-кардиохирург, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»:  «Кардиостимуляция показана человеку в любом возрасте. Нет какого-либо ограничения, скажем, если человеку 90 или 100 лет. И мы ему: все, поздно – кардиостимулятор не ставим. К сожалению, бывает так, что рождаются маленькие детки, и уже с рождения нужен кардиостимулятор».

За последний год в белорусском кардиологическом центре установили почти 3,5 тысячи кардиостимуляторов. 10 операций провели по новой методике.  

Вероника Барсукевич, ведущий научный сотрудник лаборатории нарушений сердечного ритма РНПЦ «Кардиологии»: «Никаких специфических ограничений по данной методике не имеется. Наши пациенты ведут обычный образ жизни, активный, они могут лечить зубы, выполнять КТ, за исключением магнитно-резонансной томографии».

Сергей Иванович в свои 72 разрешает себе все, даже на работу, на радость внукам (их у него семеро) теперь ходит пешком. А ведь месяц назад ни бани, ни других нагрузок. Да и без работы – в медицине полвека – жизни представить не мог. 

Сергей Лазаревич: «При ходьбе в гору почувствовал, что не хватает сил. Я сам врач, взял пульс – пульса практически нет. Медикаментозное, терапевтическое лечение эффекта не дало. Дмитрий Васильевич, конечно, то, что он сделал для меня – я должник на всю жизнь. Представьте, он четыре часа стоял за операционным столом. Я видел, я же в сознании был. Когда он пришел в палату, он весь мокрый был». 

И эти уверенные шаги медиков – как доказательство, что с больным сердцем есть будущее. Небольшая передышка – и хирурги приступят к следующей операции. А уже в будущем новую технологию хотят применять по всей стране.


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Столичные кардиохирурги провели операцию, которую в нашей стране ещё не выполняли. Новый метод лечения – шанс на жизнь без ограничений для людей с нарушениями...
 
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