|
«Славкалий» начал кампанию по подбору и подготовке специалистов для Нежинского ГОК
Источник материала: ОНТ
Новый калийный комплекс строится в Любанском районе Минской области. И через три года его введут в эксплуатацию. Всё началось в 2018-м. Когда немецкий подрядчик – шахтостроительная компания – начала поиски специалистов для работы на уникальном оборудовании для «Славкалия». Около 300, из них 80 из Любани, прошли стажировку и нашли себя на проекте. В зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине стали управлять белорусские девушки.
И знания пригодятся к моменту запуска в эксплуатацию нового комплекса, а он намечен на 2023 год. Инженеры, химики-технологи, маркшейдеры – «Славкалию» потребуется порядка 50 молодых специалистов горно-технологического профиля. Профориентированная кампания уже началась. Ставка – на специалистов из соседних городов. Решили готовить кадры ещё со школьной скамьи. Встречи, презентации, олимпиады. Задача – заинтересовать, а дальше при поступлении в вузы по горно-технологическому профилю – всячески поддерживать. Начиная от стипендий и бесплатного общежития и завершая стажировками на Нежинском комбинате.
Газотурбинная электростанция для собственных нужд, железнодорожная, автодорожная, а также жилищная инфраструктура. Сегодня в Любани продолжается строительство квартала на 458 квартир. Треть сотрудников получит здесь жилье уже на начальном этапе.
К 2025 году будут открыты сотни вакансий. Всего же на предприятии создадут порядка 2000 рабочих мест. Задача – обеспечить их достойным заработком и дать возможность молодёжи остаться в родном городе с развитой инфраструктурой и гарантированным рабочим местом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый калийный комплекс строится в Любанском районе Минской области. И через три года его введут в эксплуатацию. Всё началось в 2018-м. Когда немецкий подрядчик –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)