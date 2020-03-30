«Славкалий» начал кампанию по подбору и подготовке специалистов для Нежинского ГОК

Источник материала: ОНТ

Новый калийный комплекс строится в Любанском районе Минской области. И через три года его введут в эксплуатацию. Всё началось в 2018-м. Когда немецкий подрядчик – шахтостроительная компания – начала поиски специалистов для работы на уникальном оборудовании для «Славкалия». Около 300, из них 80 из Любани, прошли стажировку и нашли себя на проекте. В зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине стали управлять белорусские девушки.

Мария Субботина, оператор-машинист компании Redpath Deilmann (Германия): «Я работаю меньше года. Вроде срок немаленький, но до сегодняшнего дня мы узнаем что-то новое. Работа очень интересная. Поэтому каждая из нас была бы рада остаться и работать на своих рабочих местах».

И знания пригодятся к моменту запуска в эксплуатацию нового комплекса, а он намечен на 2023 год. Инженеры, химики-технологи, маркшейдеры – «Славкалию» потребуется порядка 50 молодых специалистов горно-технологического профиля. Профориентированная кампания уже началась. Ставка – на специалистов из соседних городов. Решили готовить кадры ещё со школьной скамьи. Встречи, презентации, олимпиады. Задача – заинтересовать, а дальше при поступлении в вузы по горно-технологическому профилю – всячески поддерживать. Начиная от стипендий и бесплатного общежития и завершая стажировками на Нежинском комбинате.

Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ: «Сейчас БНТУ как раз на это и нацелен. Чтобы обучение было адресным, а не общим, и если готовятся специалисты, то готовятся под конкретные предприятия с возможностью уже на втором курсе отправлять их на практики именно на эти предприятия. После обучения они придут уже не на что-то новое, а как к себе домой».

Газотурбинная электростанция для собственных нужд, железнодорожная, автодорожная, а также жилищная инфраструктура. Сегодня в Любани продолжается строительство квартала на 458 квартир. Треть сотрудников получит здесь жилье уже на начальном этапе.

Сергей Гарбацевич, заместитель директора по строительству ИООО «Славкалий»: «Мы также придали огромное значение самому микрорайону. Для него разработан генплан, который станет лучшим генпланом не только города Любани, я считаю его одним из лучших генпланов Минской области».

К 2025 году будут открыты сотни вакансий. Всего же на предприятии создадут порядка 2000 рабочих мест. Задача – обеспечить их достойным заработком и дать возможность молодёжи остаться в родном городе с развитой инфраструктурой и гарантированным рабочим местом.





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