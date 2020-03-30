Как выбрать игрушки на кроватку: 7 простых советов для неопытных родителей

Источник материала: Tut.by



Дети знакомятся с окружающим миром при помощи зрения, слуха, осязания и тактильных ощущений. Поэтому малышам полезны развивающие приспособления в зоне кроватки. Сегодня TAM.BY подскажет, как выбрать игрушки на кроватку и установить их, чтобы ребенку было увлекательно за ними наблюдать.

Популярные игрушки на кроватку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Грудной ребенок много времени проводит лежа в кроватке, поэтому пригодится игрушка, которая отвлечет его. Среди большого разнообразия игрушек на кроватку мы выделили наиболее популярные.

Мягкая подвеска. Включает фигурки геометрических форм или в виде зверушек, помогает ребенку осваивать ближнее пространство и чувство объемности. К четырем месяцам приспособление развивает хватательный рефлекс — к такому возрасту следует проверить: достаточно ли надежно крепление либо стоит заменить изделие на что-то более прочное.

Дуга с игрушками. Панель с подвесными игрушками на кроватку, которая крепится к бортикам перпендикулярно положению малыша. Может состоять из мягких игрушек (как предыдущая подвеска) или звонких деталей, а также иметь моторчик или проигрывать приятную мелодию. Кстати, такую дугу можно устанавливать на стульчик для кормления или автокресло.

Крутящаяся карусель. Так называемый мобиль, который крепится на крючок или кронштейн к бортикам колыбели. Бывает механических моделей (крепление + игрушки), а также автоматическая (с подсветкой, музыкой). Подходит для детей от двух месяцев, когда глазам удается концентрировать внимание на движущемся устройстве. Мобиль служит не только предметом развлечения, но и помощником при успокоении малыша перед сном.

Комбинированная игрушка. Сочетает особенности вышеперечисленных моделей: «держит» фигурки, вращается и проигрывает мелодичную музыку. Более сложные модели светятся или проецируют изображение на потолок, стены или специальный экран в виде зонтика. Могут автоматически реагировать на плач ребенка и выключаться через заданное родителями время для убаюкивания.

Как установить игрушки на кроватку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Более простой крепежный элемент — это ленты, с помощью которых игрушки привязываются к бортикам кроватки. Дуги фиксируются с обеих сторон к боковым стенкам, а подвесные элементы — на специальное пластмассовое крепление, нависающее над спальным местом.

Для малышей от полугода игрушки можно крепить на стенках кроватки при помощи специальных карманов — часто они тоже держатся на лентах. Кроме того, остается актуальным держатель: ребенок может самостоятельно отсоединять игрушки и играть с ними.

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Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Мобили и подвесные карусели должны быть с надежными креплениями: в обратном случае малыш рискует получить травму, если потянет за игрушку. Если имеются сомнения по этой части, лучше отказаться от покупки, даже если игрушка безумно красивая.

В случае сомнения не бойтесь требовать сопроводительные документы на товар. При отказе предоставить их лучше покинуть магазин игрушек и обратиться в другой.

Устанавливайте подвесные изделия над грудью ребенка и не ближе 30 см от кроватки. Так игрушка послужит отличным зрительным тренажером и не утомит малыша.

В первый месяц-два лучше использовать статичные механизмы. Если вы приобретаете мобиль или комбинированную модель, включайте ее лишь на 5 минут в день.

Отдайте предпочтение моделям со сменными игрушками: новорожденным можно использовать черно-белые предметы, а к трем месяцам сменить детали на яркие.

Позаботьтесь об интерьере, если вам это важно, подобрав игрушку под дизайн комнаты. Многие производители учитывают пожелания родителей и выпускают комплекты в едином стиле с детскими мебелью, постельным бельем.

Не выбирайте игрушки на кроватку в сомнительных точках продаж. Здесь вы не будете уверены в качестве и безвредности материалов, которые могут повлиять на здоровье ребенка.

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