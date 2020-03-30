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Как выбрать игрушки на кроватку: 7 простых советов для неопытных родителей
Источник материала: Tut.by
Популярные игрушки на кроватку
Грудной ребенок много времени проводит лежа в кроватке, поэтому пригодится игрушка, которая отвлечет его. Среди большого разнообразия игрушек на кроватку мы выделили наиболее популярные.
Мягкая подвеска. Включает фигурки геометрических форм или в виде зверушек, помогает ребенку осваивать ближнее пространство и чувство объемности. К четырем месяцам приспособление развивает хватательный рефлекс — к такому возрасту следует проверить: достаточно ли надежно крепление либо стоит заменить изделие на что-то более прочное.
Дуга с игрушками. Панель с подвесными игрушками на кроватку, которая крепится к бортикам перпендикулярно положению малыша. Может состоять из мягких игрушек (как предыдущая подвеска) или звонких деталей, а также иметь моторчик или проигрывать приятную мелодию. Кстати, такую дугу можно устанавливать на стульчик для кормления или автокресло.
Крутящаяся карусель. Так называемый мобиль, который крепится на крючок или кронштейн к бортикам колыбели. Бывает механических моделей (крепление + игрушки), а также автоматическая (с подсветкой, музыкой). Подходит для детей от двух месяцев, когда глазам удается концентрировать внимание на движущемся устройстве. Мобиль служит не только предметом развлечения, но и помощником при успокоении малыша перед сном.
Комбинированная игрушка. Сочетает особенности вышеперечисленных моделей: «держит» фигурки, вращается и проигрывает мелодичную музыку. Более сложные модели светятся или проецируют изображение на потолок, стены или специальный экран в виде зонтика. Могут автоматически реагировать на плач ребенка и выключаться через заданное родителями время для убаюкивания.
Как установить игрушки на кроватку
Более простой крепежный элемент — это ленты, с помощью которых игрушки привязываются к бортикам кроватки. Дуги фиксируются с обеих сторон к боковым стенкам, а подвесные элементы — на специальное пластмассовое крепление, нависающее над спальным местом.
Для малышей от полугода игрушки можно крепить на стенках кроватки при помощи специальных карманов — часто они тоже держатся на лентах. Кроме того, остается актуальным держатель: ребенок может самостоятельно отсоединять игрушки и играть с ними.
7 советов для неопытных родителей
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