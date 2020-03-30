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Пластиковые пакеты запретят использовать в японских магазинах

30.03.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пластиковые пакеты запретят использовать в японских магазинах

Городской совет Камеоки (остров Хонсю) подписал документ о запрете использования пластиковых пакетов в магазинах. Это первый запрет подобного рода в Японии, об этом пишет газета Mainichi Shimbun.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2021 года. Руководство города надеется, что такая мера позволит уменьшить объемы пластикового мусора на улицах и снизить уровень загрязнения городских водоемов.

Продавцам Камеоки нельзя будет не только предлагать пакеты бесплатно, но и продавать их. Одновременно с этим в розничной торговле будет введен запрет на реализацию пакетов из бумаги и других экологически чистых и разлагаемых материалов. 

Магазины должны будут предоставлять отчет городским властям о соблюдении постановления, не исключены и инспекторские проверки. 

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Городской совет Камеоки (остров Хонсю) подписал документ о запрете использования пластиковых пакетов в магазинах. Это первый запрет подобного рода в Японии, об...
 
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