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Пластиковые пакеты запретят использовать в японских магазинах
Источник материала: ОНТ
Городской совет Камеоки (остров Хонсю) подписал документ о запрете использования пластиковых пакетов в магазинах. Это первый запрет подобного рода в Японии, об этом
Распоряжение вступит в силу с 1 января 2021 года. Руководство города надеется, что такая мера позволит уменьшить объемы пластикового мусора на улицах и снизить уровень загрязнения городских водоемов.
Продавцам Камеоки нельзя будет не только предлагать пакеты бесплатно, но и продавать их. Одновременно с этим в розничной торговле будет введен запрет на реализацию пакетов из бумаги и других экологически чистых и разлагаемых материалов.
Магазины должны будут предоставлять отчет городским властям о соблюдении постановления, не исключены и инспекторские проверки.
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Городской совет Камеоки (остров Хонсю) подписал документ о запрете использования пластиковых пакетов в магазинах. Это первый запрет подобного рода в Японии, об...
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