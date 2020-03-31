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В одном из магазинов Лиды нашли замороженную рыбу, которая может навредить здоровью

31.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В одном из магазинов Лиды нашли замороженную рыбу, которая может навредить здоровью

Гродненской областной инспекцией Госстандарта постоянно осуществляются контрольно-аналитические мероприятия  по предупреждению нахождения в торговой сети Гродненской области некачественной рыбной продукции.

Так, например, при проверке одного из магазинов г. Лиды было установлено, что в торговле находилась продукция — угорь замороженный, готовый к употреблению после подогрева в микроволновке или духовом шкафу, который содержал в составе пищевые добавки, не заявленные в маркировке готового пищевого продукта.

По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории установили наличие – сорбиновой кислоты в комбинации с бензойной кислотой. Данные пищевые добавки в основном применяются для продления срока годности. Вместе с тем, эти добавки могут негативно сказаться на здоровье человека, особенно склонного к аллергии. Поэтому при наличии данных пищевых добавок в продукте, они обязательно должны быть заявлены в маркировке.

К маркировке рыбной продукции предъявляются требования  установленные техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» ( ТР ТС 021/2011),  «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ЕАЭС ТС 040/ 2016).

По результатам проверки опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, прекращено действие декларации о соответствии на территории Республики Беларусь, импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения, сообщает Госстандарт.

 
 
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Гродненской областной инспекцией Госстандарта постоянно осуществляются контрольно-аналитические мероприятия  по предупреждению нахождения в торговой сети...
 

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