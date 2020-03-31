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5 привычек, которые эмоционально истощают и подрывают здоровье

31.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 привычек, которые эмоционально истощают и подрывают здоровье

Какие привычки приводят к эмоциональному истощению и состоянию, когда ничего не хочется, пишет passion.ru.

1. Беспорядок в доме. 

Психологи говорят: ваш дом – отражение того, что происходит у вас в душе. То есть, если у вас дома беспорядок, то не удивляйтесь тому, что и в вашей жизни такой же хаос. Чтобы эмоционально успокоиться и привлечь благополучие в свой дом, постарайтесь регулярно убираться в нем. Вы сразу заметите, что жизнь начнет меняться в лучшую сторону.

2. Недостаточное внимание к своему здоровью.

Если хотите как можно дольше оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, не пренебрегайте своими потребностями, не затягивайте визиты к врачу, больше отдыхайте и высыпайтесь, тогда ваше эмоциональное здоровье будет в норме.

3. Неверная оценка своих возможностей.

В народе говорят: если возможности совпадают с желаниями, то все получается идеально. Чтобы не разочароваться и не впадать в депрессию от того, что реальность отличается от ваших представлений о ней, постарайтесь объективно оценивать ситуацию. 

4. Неправильно расставленные приоритеты.

Незнание того, что вы хотите получить от жизни и неумение правильно расставить приоритеты, может негативно сказаться на самочувствии и взаимоотношениях с окружающими. Эмоциональное истощение не заставит себя ждать. Не хватайтесь за все сразу, проанализируйте текущую ситуацию и постарайтесь выяснить, чего на самом деле вы хотели бы достичь.

5. Упущенные возможности.

Фортуна благосклонна к тем, кто использует любую, даже самую маленькую, возможность для осуществления задуманного, а не ждет с моря погоды. Чтобы не испытывать чувство неполноценности и несостоятельности, проявляйте активность, ведь лишь от вас зависит, будете ли вы счастливы и выйдете ли победителем или останетесь в рядах отстающих.

Фото: pexels.com 

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Какие привычки приводят к эмоциональному истощению и состоянию, когда ничего не хочется, пишет passion.ru. 1. Беспорядок в доме.  Психологи говорят: ваш дом – отражение...
 
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