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Милиция опубликовала видео поножовщины в Витебске

31.03.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что ее устроили двое гостей из Климовичского района - мужчины приехали на заработки и жили вместе в комнате одной из гостиниц. Видимо, двухнедельное общение себя исчерпало. Один из вечеров не обошелся без дружеских посиделок, где 40-летний ранее судимый мужчина решил поделиться жизненным опытом с младшим товарищем. Похоже, что общего языка в этот раз коллеги не нашли. После чего и вспыхнул конфликт.
 
 
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Сообщается, что ее устроили двое гостей из Климовичского района - мужчины приехали на заработки и жили вместе в комнате одной из гостиниц. Видимо, двухнедельное...
 
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