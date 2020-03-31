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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция опубликовала видео поножовщины в Витебске Сообщается, что ее устроили двое гостей из Климовичского района - мужчины приехали на заработки и жили вместе в комнате одной из гостиниц. Видимо, двухнедельное...

Сообщается, что ее устроили двое гостей из Климовичского района - мужчины приехали на заработки и жили вместе в комнате одной из гостиниц. Видимо, двухнедельное общение себя исчерпало. Один из вечеров не обошелся без дружеских посиделок, где 40-летний ранее судимый мужчина решил поделиться жизненным опытом с младшим товарищем. Похоже, что общего языка в этот раз коллеги не нашли. После чего и вспыхнул конфликт.