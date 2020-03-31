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Под Минском построили дом с интересным дизайном. Хотят за него 1,2 млн рублей
Источник материала: Tut.by
В Раубичах за 1,2 миллиона рублей продают интересный коттедж. У него две огромных террасы на крыше с видом на водоем и лес, необычный экстерьер и дизайнерский интерьер. Смотрите, как дом выглядит снаружи и внутри.
Дом в Раубичах расположен в той части застройки деревни, где, как говорится в объявлении о продаже, нет «бабушатников» — старых деревенских хат.
Во внешней отделке использовали контрастную окраску: белый цвет и антрацит. Разбавляет их горизонтальная обшивка деревянным планкеном.
Изюминка дома — две огромных террасы на крыше дома площадью 165 м² и 76 м². С них открывается вид на водоем и лес. На верхней террасе, кроме зоны барбекю, есть душ — летом тут можно загорать. Также имеется возможность установки здесь джакузи.
Инженерная начинка максимальная: отопление на газу, биокамин, есть собственная скважина под воду, видеонаблюдение с возможностью просмотра камер онлайн с любой точки мира.
Интерьер лаконичный, современный. На отделке не экономили — испанская плитка, дорогая сантехника и кухонная техника.
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Коттедж в современном стиле выставлен за 1,2 миллиона рублей в Раубичах.
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