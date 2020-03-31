Дайте им шанс. Пять ремейков Disney, которые в чем-то даже лучше оригинала

Источник материала: Tut.by

Пока все журят ремейки за вторичность, мы даем им шанс. Собрали для вас пять переосмыслений мультипликационной классики, которые в чем-то оказались даже лучше оригинала. Возможно, «новая школа» вам понравится больше олдскулла. Приятного просмотра.

«Аладдин», 2019

Режиссер — Гай Ричи

О чем фильм

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

Почему смотрим

У режиссера «Большого куша» и «Джентльменов» получилось показать и чары, и месть, и отвагу, и честь. Это разноцветный водоворот декораций, песен и костюмов, в котором нововведения получилось смешать с классическим «диснеевским» сценарием. При этом самые лучшие моменты фильма — те, которых не было в анимационной истории 1992 года . Где вы еще увидите гигантского хищного попугая, развращающие последствия власти и джина, более интересного в человеческом образе, чем в облике синего духа?

Последний пункт — заслуга Уилла Смита, одной лишь актерской игрой перетянувшего все внимание на себя. Он — главная фишка этого фильма, на фоне которой меркнут и навороченная графика, и ламповая рисовка прошлого века. И даже если вы скептически относитесь к восточным сказкам, продержитесь первую треть «Аладдина» — там уже появится Смит, и от экрана вы оторваться не сможете.

«Алиса в Стране чудес», 2010

Режиссер — Тим Бёртон

О чем фильм

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в ее честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и все время смотрит на карманные часы.

Почему смотрим

Странный режиссер решил экранизировать не менее странную сказку. Результат получился не фриковым, а здоровским. Бёртон не стал оглядываться на самое популярное воплощение Алисы , а выдумал ее заново. Его героиня не просто наблюдает за чудной «кэрролловщиной», а является ее участницей: рубит головы чудищам, участвует в дворцовых интригах и спасении мира. Делает она это на пару с классной вариацией Чеширского Кота, кучкой прихвостней и Джонни Дэппом. Последний снова кривляется, но выглядит это уместно — актер играет Безумного Шляпника.

Этот ремейк можно порекомендовать за нетривиальность, интересных персонажей и смелость быть мрачнее оригинала. Это уже не сказка, а полноценное фэнтези, которое можно смотреть всей семьей.

«Малефисента», 2014

Режиссер — Роберт Стромберг

О чем фильм

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось. В ее мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные темные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.

Почему смотрим

Помните сказку про Спящую Красавицу? В 1959 году по ней поставили одноименный мультфильм: там рыцарь спасает принцессу, впавшую в спячку из-за проклятия злой колдуньи. В 2014-м сценаристы сделали ход конем, и ремейк посвятили той самой колдунье. Как оказалась, колдунья не особо-то и злая — просто у нее были тяжелые жизненные обстоятельства. И фактически мы следим не за отрицательным персонажем, а за антигероиней, которую сыграла Анджелина Джоли.

«Малефисента» — это фильм, полностью посвященный персонажу Джоли. Ее предыстории, характеру, мотивации и скулам, о которые можно порезаться. Это не пересказ традиционной истории, а альтернативный взгляд на сюжет — более мрачный, тягучий и интригующий. И если вы всегда болели за «плохих ребят», приключения Малефисенты придутся вам по вкусу — как минимум из-за того, что это смелый эксперимент, а не покадровая пересъемка классики.

«Леди и Бродяга», 2019

Режиссер — Чарли Бин

О чем фильм

Картина рассказывает историю встречи двух собак: представительницы высшего общества кокер-спаниеля Леди и дворняги по прозвищу Бродяга. В перезапуск вошла известная романтическая сцена ужина со спагетти в ресторане.

Почему смотрим

Одно время фильмы с реальными собаками делились на четыре типа: семейные, как «Бетховен» , детективные, как «Ко мне, Мухтар!» , комедийные, как «Кошки против собак» , и жалостливые, как «Хатико» . Сейчас настал черед фильмов ностальгических, и «Леди и Бродяга» — прекрасный тому пример.

Оригинальный мультфильм вышел 65 лет назад, и большинство зумеров могло его попросту пропустить. Поэтому ремейк — это отличная возможность подать им хорошую историю. И если в «Короле Льве» использовали анимированных животных, то для «Леди и Бродяги» отобрали настоящих котов и кошек. При этом всех четвероногих артистов нашли в приютах для животных, а после съемок каждому подыскали новый дом.

Можете приступать к просмотру как в одиночестве, так и на пару со своей второй половиной: ремейк бережно обошелся с душевностью оригинала, дополнив ее сочной картинкой и новыми песнями.

«Утиные истории», с 2017 по н. в.

Режиссер — Дана Террас

О чем мультсериал

Он рассказывает о приключениях миллионера Скруджа Макдака и его неугомонных племянников. Они путешествуют по миру в поисках невероятных сокровищ и несметных богатств.

Почему смотрим

Признаемся, здесь мы немного схитрили. «Утиные истории» — это не фильм, а мультипликационный сериал, но его можно с легким сердцем поместить в список классических лент.

«Утиные истории» 1987 года были хороши, но недостаточно внимательны к деталям. Скруджа Макдака показали хорошо, но вот его племянников, Билли, Вилли и Дилли, превратили в одинаковых безликих головастиков. Их второго дядю, Дональда Дака, вообще вывели из основного сюжета, превратив во второстепенного персонажа.

В ремейке эти моменты исправили. Билли, Вилли и Дилли наделили индивидуальностью, и теперь они отличаются не только цветом одежды. Дональда Дака вернули в основные герои, переделав его из жалкого растяпы в отважного авантюриста. А Понка, которая в оригинале щеголяла с розовым бантом и обожала играть в куклы, прошла подготовку супершпиона и напомнила, как важно отказываться от стереотипных женских персонажей.

Новые «Утиные истории» перещеголяли старую версию в плане драйва, таинственности и оригинальности историй. Они не вторят оригиналу, а предлагают свою трактовку классических событий и персонажей. Ну и дизайн — с новой рисовкой, напоминающей стиль «Гравити Фолз», утиные приключения выглядят еще ярче.

Что еще из ремейков мы ожидаем в ближайшие годы?



Фото: кадр из фильма «Мулан»

«Мулан»

Историю про самую воинственную принцессу перезапустят в отрыве от оригинала. Фильм снимут в стиле «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» и откажутся от ключевых элементов — песен, танцев и дракончика Мушу. Трейлер — тут .

«Стервелла»

Фильм, который расскажет предысторию злодейки из мультфильма «101 далматинец» Стервеллы Де Виль. Главную роль отхватила Эмма Стоун, а место исполнительного продюсера заняла Гленн Клоуз — она сыграла Стервеллу в фильме 1996 года.

«Русалочка»

Картина, которая выйдет в 2021 году, но слухи о ней ходят уже лет пять. Неизвестно, как изменится сюжет фильма, а вот главную героиню ждут изменения. Если в мультике у Ариэль были красные волосы и белая кожа, то в фильме ее сыграет темнокожая певица Хэлли Бейли. Посмотрим, что из этого выйдет!

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