В минском сквере Адама Мицкевича установят арт-инсталляцию «МОВА»

Этой весной в шести крупнейших городах Беларуси установят серию арт-инсталляций – наборов интерактивных букв, вместе образующих монументальное слово «МОВА». В Минске они появятся в сквере Адама Мицкевича. Также арт-объекты украсят улицы Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля и Могилева. Проект реализуется компанией А1 совместно с инициативой «Веліч роднай мовы».

Каждая из букв в инсталляции представляет собой уличную мебель из дерева и металла, на которой можно с комфортом разместиться, и имеет свой цвет – в этом главная особенность проекта. По задумке автора арт-объектов, известного белорусского скульптора Павла Войницкого, цветовые гаммы скульптур в каждом городе уникальны. Они подбирались так, чтобы показать местные культурные, исторические и ландшафтные особенности.

Красный, черный, зеленый, желтый или золотистый, серый и разные оттенки синего – основные цвета, которые на протяжении веков окружали белорусов в быту, архитектуре и природе. Эта отображено в исследованиях, на которых базируется идея проекта «МОВА», – концепции национальных цветовых предпочтений дизайнера, художника и поэта Михала Анемподистова (описана им в книге «Колер Беларусі»), а также реконструкциях народных костюмов этнографа Михаила Романюка.

Минск – географический, социальный и культурный центр страны, в котором перемешаны особенности разных регионов. Поэтому для инсталляции в столице выбраны все основные цвета – синий, зеленый, желтый, красный и черный. Монументальные буквы «МОВА» появятся на пересечении улиц Городской Вал и Немига – в сквере Адама Мицкевича.

Такое расположение выбрано неслучайно – исторический центр города доступен как для местных жителей, так и для туристов. В контексте проекта особенно важно, что это место носит имя Адама Мицкевича – одного из выдающихся поэтов эпохи романтизма, который описывал в своих произведениях красоту белорусской земли. После установки арт-инсталляции А1 планирует создать в сквере сеть бесплатного Wi-Fi.

В Бресте такая инсталляция будет установлена на пересечении улицы Советской и набережной Франциска Скорины. Для нее выбрано гармоничное сочетание зеленого, разных оттенков синего, красного и черного. В Витебске на улице Ленина перед мостом 1000-летия появится «МОВА», исполненная в характерных цветах творческого объединения УНОВИС – желтом, красном, черном, золотом и синем. Желтый, разные оттенки синего, красный и черный – такое сочетание подобрано для скульптур на улице Мостовой в Гродно. На улице Кирова в Гомеле установят композицию из голубого, желтого, серого, красного и черного символов. На Троицкой набережной Могилева – зеленого, голубого, желтого, красного и черного.

Во всех городах арт-объекты планируется установить до конца весны.