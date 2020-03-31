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За что Вайкуле получила клеймо «шпионки» в родной Латвии и волну ненависти в России? Факты из жизни певицы

31.03.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лайму Вайкуле смело можно называть диковинной заграничной жар-птицей постсоветской эстрады. И дело тут далеко не в сценических нарядах — куда ей до Филиппа! Нет, тут тебе и прибалтийская сдержанность, и скандинавский стиль, и совершенно неповторимая манера исполнения. И потрясающе вневременная внешность — вы не поверите сколько лет ей сегодня исполняется.


Она родилась 31 марта 1954 года (вот и считайте!) в городе Цесисе тогдашней Латвийской ССР. Отец будущей музы Раймонда Паулса Станислав Вайкулис был рабочим. Мама — Янина Вайкуле — продавщица, ставшая впоследствии директором магазина. Малютке Лайме было всего 3 года, когда ее большая и шумная семья (кроме Лаймы в ней подрастали еще две дочери и сын) перебралась в Ригу.

«Я была любимицей семьи, но очень своенравной. И всегда делала только то, что сама считала нужным. Тяжелый ребенок, ужасный. В пять лет я наказывала своих родителей: собирала вещи и уходила из дома. При этом старшая сестра говорила маме: „Неужели ты веришь ей? Да куда она пойдет!“. Но я все равно уходила. За угол дома. Родители шли меня искать и, слава Богу, быстро находили. А я ждала их и думала: „Почему так долго ищут?“. Но я же упрямая, если бы не нашли — сидела бы там до утра!».


С раннего детства было понятно, что у девочки незаурядные музыкальные способности.

«В детском саду мне не нравилось спать в полдник, и я пела. Родители тоже просили спеть, когда приходили гости. Я пела низким голосом, что было смешно, необычно, так что я была дивой», — вспоминает певица.

Лайма мечтала о пианино, но, к сожалению, в однокомнатной квартире, где она жила со своей семьей, его просто было негде поставить. Что не помешало ей в 12 лет успешно дебютировать на сцене: конкурс юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ принес ей первую премию.

Лайма была успешной не только в творчестве, но и в точных науках. В школе она училась на «хорошо» и «отлично», а после 8-го класса поступила в медицинское училище: «Мечтала быть врачом. Очень этого хотела. Даже в анатомичку ходила, так мне хотелось выучиться на врача, лечить людей, спасать их. Но не сложилось…»


Во время учебы Лайма решает пойти на творческий конкурс, в котором неожиданно побеждает и становится солисткой Рижского оркестра радио и телевидения, которым руководил Раймонд Паулс.

«Это случилось в филармонии. Мне было 15 лет. В то время я занималась музыкой и пением у маэстро Заходника, а он работал с Раймондом Паулсом — ставил голоса певцам Раймонда. Учитель меня любил, считал, что я хорошо пою, поэтому и повел на прослушивание к Паулсу. Помню, как я пела в темном филармоническом зале, было, наверное, часов шесть вечера, и вдруг сзади ко мне подошел человек, похлопал по плечу и сказал: „Малыш, я тебя беру“. Это и был Раймонд Паулс».


«Юрас перле» — в переводе с латышского — «Морская жемчужина». Так называлось самое знаменитое варьете в Прибалтике. Попасть сюда на представление могли только избранные. Зрители, которым не достались билеты, шли на самые разные ухищрения: пробирались через черный ход, пролезали в окна — только бы одним глазком взглянуть на выступления артистов. Лайма Вайкуле выступала здесь с 1979 по 1984 год: сначала пела в танцевальном оркестре, а потом стала солисткой. Как-то раз один из посетителей заказал у Лаймы песню Тото Кутуньо 15 раз подряд, и артистка ее без вопросов исполнила. Неудивительно, что позже Вайкуле с легкостью отрабатывала выступления даже с самой непростой аудиторией: юрмальская «Юрас перле» стала настоящей школой жизни.


Но ей было мало популярности в Прибалтике, поэтому, будучи уже известной артисткой, в 1984 г. Лайма переезжает в Москву, где поступает в ГИТИС на режиссерское отделение. Параллельно она выступает со своим коллективом ВИА LAIMA, исполняя западный репертуар и латышские песни, написанные маэстро Паулсом.

Молодая исполнительница попадает в поле зрения известного поэта-песенника Ильи Резника. Он предлагает ей записать песню «Ночной костер», которая немедленно попадает на радио и в телепередачу «Песня-86» в Вильнюсе.

В этом же году Лайма Вайкуле (в дуэте с Валерием Леонтьевым) впервые исполняет еще одну песню, написанную творческим тандемом Паулс — Резник, которой суждено стать хитом на долгие годы — «Вернисаж».

Это был действительно всесоюзный успех, который, казалось бы, невозможно повторить. Но ровно через год Лайма исполняет «Еще не вечер» в собственной оригинальной трактовке. Песня немедленно начинает звучать из «каждого утюга».

В целом, творческое трио «Вайкуле, Паулс и Резник» подарило любителям эстрады множество прекрасных композиций: «Скрипач на крыше», «Чарли», «Деловая женщина». В 1988 г. певица представляет большую сольную программу в концертном зале «Россия», чем окончательно застолбила свое почетное место среди звезд советской эстрады.

«Раймонд — прекрасный человек, блестящий музыкант и чудесный композитор. Если ему надоест сочинять песни, у него столько нереализованных мелодий, что хватит на много лет вперед. Он удивительный мелодист!»


С Паулсом и Резником

Но неожиданно все катится в тартарары. Лайму приглашают записать несколько песен с исполнителем из США. Она летит в Штаты, полная надежд и планов: ей предстоит работа над новой пластинкой и контракт со знаменитой компанией грамзаписи.

В бешеном темпе она проводит 7 месяцев, про нее снимают документальный фильм, после выхода которого местные журналисты окрестили женщину «русской Мадонной». Как вдруг врачи диагностируют онкологическое заболевание, предупреждая, что жить, возможно, осталось не так уж и долго.


Тяжелая болезнь перевернула жизнь певицы с ног на голову. Она отважно боролась с недугом, ни на секунду не опуская руки. Невзгоды заставили Лайму полностью пересмотреть свои вчерашние убеждения, принципы и приоритеты.

«Раньше я не понимала, что значат слова мудрецов о страданиях, в которых растет и развивается личность. И лишь пережив то, что случилось со мной, я по-другому стала смотреть на жизнь, обратилась к религии…».

При помощи американских врачей и силы воли Лайма победила рак, но оставаться в США больше не захотела. Она летит обратно на родину, которой больше нет: Советский Союз распался, а латвийская пресса клеймит ее позором и называет шпионкой: «Русская армия уходит, а агенты остаются!».

Тем не менее Лайма продолжает заниматься творчеством, и уже в 1993 г. на ежегодной церемонии World Music Awards удостаивается специального приза принца Монако. Также она открывает бизнес, никак не связанный с творчеством, и учреждает парфюмерно-косметическую компанию «Лайма-Люкс Интернешнл».

К 97-му у Лаймы готова новая концертная программа, с которой она триумфально возвращается на ожившую после долгих лет перестройки и становления нового государства российскую эстраду.

За эти годы Лайма Вайкуле выпустила 10 альбомов. По самым скромным подсчетам, 20 миллионов ее дисков продано в России, странах Европы и США. Она снялась в десятке художественных и музыкальных фильмов.

В 2015 году Лайма впервые организовывает Международный фестиваль «Рандеву», который становится ежегодным. В Юрмалу съезжаются знаменитые исполнители из Латвии, Украины, Грузии и России. Говорят, что, замахнувшись на такой масштабный проект, певица серьезно повздорила с композитором Игорем Крутым — отцом фестиваля «Новая волна».

«Идея „Рандеву“ появилась спонтанно. И, конечно же, он не альтернатива „Новой волне“. Просто атмосфера вдохновила: лето, Юрмала, привычные встречи с друзьями и коллегами, свободные дни в зале „Дзинтари“. Почему бы не организовать что-то свое? Я не думала, что это будет фестиваль, просто хотела встретиться и спеть с коллегами-друзьями в своем любимом месте. Все было очень слаженно, по-домашнему — артисты репетировали у меня дома, кто когда мог. Одного концерта показалось мало, и мы организовали еще, а в Латвии все, что больше одного концерта, называют фестивалем. Когда „Рандеву“ состоялось, сделала вывод: получилось здорово, хочу этих встреч еще!»

В 2018 году Лайма стала участницей громкого скандала. Во время своих гастролей в Украине она заявила в интервью местным журналистам, что никогда не поедет в Крым, пока его статус не будет определен официально, какой бы гонорар ни предложили. И тут же получила шквал оскорблений и гневных высказываний в свой адрес в СМИ и в социальных сетях. Вчерашние «друзья» и коллеги по цеху обвинили артистку в том, что она «кусает руку, которая ее кормит».

«Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто».

В разгоревшийся скандал внезапно вмешались налоговые органы России, которые инициировали проверку законности выступлений Лаймы на частных корпоративных вечеринках в качестве иностранной артистки. Правда, позже отчитались, что оснований для привлечения Лаймы Вайкуле к ответственности не выявлено. Сразу после того певица в эфире телеканала «Россия-1» объявила, что обязательно посетит Крым, но только после снятия всех санкций.


Все годы, начиная с 1970-го, как бы за кадром, но всегда рядом с Лаймой неотлучно находится ее любимый человек. Она никогда не любила демонстрировать свою личную жизнь, не скандалила в прямом эфире, выясняя отношения. Ее первый и единственный спутник жизни — Андрей Латковский. Андрей — музыкант, продюсер и директор певицы. Говорит, что при знакомстве обратил внимание не на яркую внешность Лаймы, а на ее поведение:

«Она была боевая. Мне понравилось, что она за собой ведет, что она лидер. Лайма такой человек, на которого обращаешь внимание. Вот будут пять человек сидеть, один будет говорить, остальные — слушать. Говорить будет она. Или будет слушать так, что все станут смотреть на нее. Или ей адресовать сказанное».

Судьба не подарила им детей. В 2010 году, когда Лайме исполнилось 56 лет, ей наконец-то удалось забеременеть с помощью искусственного оплодотворения. Но ребенок так и не родился на свет: случился выкидыш. Пара думала об усыновлении, но духовник певицы не дал ей на это благословения. Артистка очень болезненно относится ко всем вопросам, связанным с деторождением, и в сердцах однажды высказалась в интервью:

«Умоляю, девочки, не делайте аборт! Если забеременели и боитесь, что не справитесь сами, лучше отдайте ребенка… мне!»


Свою нерастраченную материнскую любовь Лайма с радостью дарит юным исполнителем (для многих она стала наставником), а также животным, которые оказались в беде. Уже много лет она вегетарианка по этическим соображениям, а также не носит мех, выступает против цирков с дрессированными зверями, боев животных, охоты и корриды. В целом образ жизни Лаймы можно назвать правильным: у нее нет вредных привычек, она любит спорт и здоровую еду. Правда, не прочь повеселиться в компании старинной подруги — Аллы Пугачевой и записать веселое видео для подписчиков в инстаграме.

Имя «Лайма» в переводе на русский язык означает счастье. Вайкуле уверена: «Это именно тот случай, когда говорят: „Как ты лодку назовешь, так она и поплывет!“. Спасибо родителям за имя». Есть у нее и свой собственный секрет счастья и успеха:

«Надо просто идти вперед. Двигаться к своей мечте по маленьким ступенькам. Каждый раз, когда мне бывало тяжело, я вспоминала слова своего крестного: „Труд вознаграждается…“ Поэтому не надо бояться препятствий. Сегодня перешагнешь одну ступеньку, завтра — другую. Все равно придет момент, когда вам воздастся. Теперь я хорошо понимаю эти слова».

 
 
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Лайму Вайкуле смело можно называть диковинной заграничной жар-птицей постсоветской эстрады. С чем она столкнулась в своей далеко не простой жизни, рассказываем...
 
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