Павел Развадовский: в аэропорту какого-то особого досмотра я не заметил, тестов никаких не брали

- В прошлую среду ночью вы прилетели из Казахстана в Минск. Не возникло ли никаких осложнений при отправке домой?





- На самом деле было немного страшновато, что не сможем попасть домой, потому что отменялись рейсы и мы не знали постигнет эта участь наш борт или нет. Да еще как раз 19 марта в 00:00 в Нур-Султане, откуда мы вылетали, вводился карантин, и город полностью закрывали, а мы вылетали в 04:00 утра. Поэтому решили выехать из Павлодара пораньше, чтобы проскочить блокпосты. Пришлось сидеть в аэропорту часов шесть, но это мелочи, главное было выбраться.





- При прибытии в аэропорт "Минск-2" не было никакого медицинского обследования?





"БХ" . - Какого-то особого досмотра я не заметил, тестов никаких не брали, — рассказал Развадовский в интервью



