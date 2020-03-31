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Павел Развадовский: в аэропорту какого-то особого досмотра я не заметил, тестов никаких не брали

31.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард павлодарского "Иртыша" Павел Развадовский — о возвращении из Казахстана в Минск.

- В прошлую среду ночью вы прилетели из Казахстана в Минск. Не возникло ли никаких осложнений при отправке домой?

- На самом деле было немного страшновато, что не сможем попасть домой, потому что отменялись рейсы и мы не знали постигнет эта участь наш борт или нет. Да еще как раз 19 марта в 00:00 в Нур-Султане, откуда мы вылетали, вводился карантин, и город полностью закрывали, а мы вылетали в 04:00 утра. Поэтому решили выехать из Павлодара пораньше, чтобы проскочить блокпосты. Пришлось сидеть в аэропорту часов шесть, но это мелочи, главное было выбраться.

- При прибытии в аэропорт "Минск-2" не было никакого медицинского обследования?

- Какого-то особого досмотра я не заметил, тестов никаких не брали, — рассказал Развадовский в интервью "БХ".
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский форвард павлодарского "Иртыша" Павел Развадовский — о возвращении из Казахстана в Минск.
 
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