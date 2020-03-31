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На Городейском сахарном комбинате появился новый директор

31.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городейский сахарный комбинат после паузы получил нового директора. Им стал бывший первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар, сообщает пресс-служба концерна "Белгоспищепром".

Это первое назначение нового руководителя на сахарные заводы после начала"сахарного дела", передает "Еврорадио".

Около 20 лет директором Городейского комбината был Михаил Криштапович. В январе 2020 года КГБ задержал директоров всех четырёх белорусских сахарных заводов. Их обвиняют в получении взятки. Александр Лукашенко заявлял, будто руководители белорусских сахарных заводов продавали свою продукцию в Россию по заниженным ценам. 

Игорю Макару 60 лет. Он всю жизнь работал в сельскохозяйственной сфере. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии" и Академию управления при президенте. В 2006 году стал председателем Несвижского райисполкома, в 2010-м — председателем Горецкого райисполкома. С 2014-го был первым заместителем председателя Миноблисполкома и курировал агропромышленный комплекс.
 
 
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Городейский сахарный комбинат после паузы получил нового директора. Им стал бывший первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь...
 
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