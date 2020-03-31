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На Городейском сахарном комбинате появился новый директор
Источник материала: Партизан
Городейский сахарный комбинат после паузы получил нового директора. Им стал бывший первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар,
Это первое назначение нового руководителя на сахарные заводы после начала"сахарного дела", передает
Около 20 лет директором Городейского комбината был Михаил Криштапович. В январе 2020 года КГБ задержал директоров всех четырёх белорусских сахарных заводов. Их обвиняют в получении взятки. Александр Лукашенко заявлял, будто руководители белорусских сахарных заводов продавали свою продукцию в Россию по заниженным ценам.
Игорю Макару 60 лет. Он всю жизнь работал в сельскохозяйственной сфере. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии" и Академию управления при президенте. В 2006 году стал председателем Несвижского райисполкома, в 2010-м — председателем Горецкого райисполкома. С 2014-го был первым заместителем председателя Миноблисполкома и курировал агропромышленный комплекс.
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Городейский сахарный комбинат после паузы получил нового директора. Им стал бывший первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь...
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