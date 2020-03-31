На Городейском сахарном комбинате появился новый директор

"Еврорадио" . Это первое назначение нового руководителя на сахарные заводы после начала"сахарного дела", передает





Около 20 лет директором Городейского комбината был Михаил Криштапович. В январе 2020 года КГБ задержал директоров всех четырёх белорусских сахарных заводов. Их обвиняют в получении взятки. Александр Лукашенко заявлял, будто руководители белорусских сахарных заводов продавали свою продукцию в Россию по заниженным ценам.





Игорю Макару 60 лет. Он всю жизнь работал в сельскохозяйственной сфере. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии" и Академию управления при президенте. В 2006 году стал председателем Несвижского райисполкома, в 2010-м — председателем Горецкого райисполкома. С 2014-го был первым заместителем председателя Миноблисполкома и курировал агропромышленный комплекс.