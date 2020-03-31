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Секретарша Лукашенко впервые попала на видео

31.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодая секретарь сидит у рабочего кабинета главы государства во Дворце Независимости.

Девушка попала в кадр, когда по ОНТ рассказывали о визите к Александру Лукашенко министра иностранных дел и китайского посла, пишет "Солидарность".


Скриншот ОНТ

Функции секретаря не совсем ясны: у главы государства достаточно опытных помощников. К примеру, его бывший охранник, а теперь помощник по общим вопросам Николай Латышенок – проводит гостей в рабочий кабинет Лукашенко.
 
 
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Молодая секретарь сидит у рабочего кабинета главы государства во Дворце Независимости.
 
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