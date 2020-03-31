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Секретарша Лукашенко впервые попала на видео
Источник материала: Партизан
Молодая секретарь сидит у рабочего кабинета главы государства во Дворце Независимости.
Девушка попала в кадр, когда по ОНТ рассказывали о визите к Александру Лукашенко министра иностранных дел и китайского посла, пишет
Скриншот ОНТ
Функции секретаря не совсем ясны: у главы государства достаточно опытных помощников. К примеру, его бывший охранник, а теперь помощник по общим вопросам Николай Латышенок – проводит гостей в рабочий кабинет Лукашенко.
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Молодая секретарь сидит у рабочего кабинета главы государства во Дворце Независимости.
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