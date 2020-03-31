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Очередной случай незаконной продажи медицинских масок выявлен в Беларуси

31.03.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации МВД, 27-летняя жительница Кобрина продавала защитные средства через интернет. Оперативники БЭП совместно с инспекторами налоговой службы задержали ее с поличным - контрольную закупку провели на одной из автостоянок. Изъято 1000 изделий на общую сумму 1300 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит крупный штраф с конфискацией товара. Максимум, предусмотренный законодательством за такое правонарушение, 100 базовых величин, а это 2700 рублей.

 
 
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По информации МВД, 27-летняя жительница Кобрина продавала защитные средства через интернет. Оперативники БЭП совместно с инспекторами налоговой службы задержали...
 
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